CHIUSA IL 15 MAGGIO VIA FOSSA NELLA FRAZIONE AQUILANA DI MONTICCHIO PER LAVORI

L’AQUILA – Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della gru di cantiere il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura di via di Fossa, nell’abitato della frazione di Monticchio, per giovedì 15 maggio.

Il provvedimento prevede l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nel centro abitato di Monticchio nel tratto di via di Fossa compreso tra via Beato Timoteo e via dei Martiri (via per Onna) , dalle ore 7.30 alle ore 18.00, con eccezione dei residenti in Via Beato Timoteo e via delle Aie, che potranno accedere dalla rotatoria di Monticchio.

Alla luce di tale ordinanza si segnalano i provvedimenti conseguenti: -apposizione del segnale di divieto di transito in uscita dalla rotatoria di Monticchio in direzione via di Fossa, con eccezione per i residenti di via delle Aie e via Beato Timoteo; – istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via di Fossa in direzione via dei Martiri (via per Onna), per i veicoli provenienti dal comune di Fossa; – Apposizione dei pannelli di preavviso di strada chiusa 90×120 lungo la SP 36 Forconese, come da modello, nei seguenti punti: Lato Fossa: · altezza imbocco da S.R 261 Subequana; · altezza intersezione via Madonna delle Grotte, in uscita dal centro abitato di Fossa, direzione Monticchio. Lato L’Aquila: · altezza intersezione/rotatoria via Mausonia, uscita direzione Monticchio; · via Rodolfo Volpe, altezza imbocco da S.S. 17; · prossimità della rotatoria del centro abitato di Monticchio su via di Valle e via delle Aie.