CHIUSURA PONTE PALADINI A CROGNALETO: IL 2 GIUGNO SIT-IN DI PROTESTA CON I SINDACI

CROGNALETO – Per protestare contro la chiusura per i due mesi estivi della Strada Statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” per i lavori di adeguamento tecnico-funzionale del ponte Paladini, in programma a partire dal 3 giugno, è stato indetto un sit-in pacifico nella giornata di lunedì 2 giugno.

Il Comune di Crognaleto, con il Sindaco Orlando Persia, ha promosso una manifestazione pacifica, a cui sono invitati tutti i Sindaci dell’area interessata del teramano.

A partire dalle ore 10, si raduneranno sul parcheggio, difronte al ponte e adiacente alla Foresta del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, i rappresentanti dei Comuni di Crognaleto, Campotosto e Fano Adriano, i residenti della zona e i commercianti locali, tra i quali quelli delle numerose attività della frazione di Aprati.

“Le lavorazioni su un’arteria, di vitale importanza per il territorio, vanno assolutamente operate, ma bisogna coniugare la messa in sicurezza con il mantenimento dell’apertura della strada nel periodo estivo”, afferma il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia. “Dopo il tavolo tecnico, fatto in Regione a maggio, in cui è stato annunciata la possibile chiusura, il nostro Comune ha presentato ad Anas e Regione Abruzzo una soluzione. Un progetto, con allegato cronoprogramma, per la realizzazione di una strada alternativa nell’area adiacente a quella del ponte Paladini, sul fiume Vomano. Il costo dell’opera sarebbe stato di circa 280 mila euro e la realizzazione stimata in 30 giorni”, prosegue Persia.

“Ma il progetto non ha ricevuto alcuna risposta. L’ipotesi non è stata presa minimante in considerazione. Pertanto abbiamo convocato questo sit-in pacifico per sensibilizzare le istituzioni alle istanze del territorio e chiedo che siano tenuti lontani i facinorosi e qualsiasi forma di violenza, tanto che non bloccheremo la circolazione”, conclude il Sindaco di Crognaleto. Alla manifestazione di protesta è previsto l’arrivo di numerosi motociclisti che frequentano assiduamente la ss80.