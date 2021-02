 CHIUSURA SCUOLE PESCARA, VACCA “LAVORARE INSIEME PER GARANTIRE RITORNO IN AULA IN SICUREZZA”

PESCARA – “Apprendo la decisione del Ssindaco di Pescara Carlo Masci di interrompere tutte le lezioni in presenza, decisione che si somma a quella della chiusura delle scuole superiori presa dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. E’ sempre brutto vedere le scuole chiudere per prime, mentre tutto il resto rimane aperto. E’ una sconfitta per tutti e un brutto segnale che diamo ai ragazzi, scegliendo di penalizzare come primo passo proprio l’istruzione”.

Così il capogruppo della commissione cultura e istruzione alla Camera dei deputati Gianluca Vacca, in una nota.

“Sono certo che quella del Sindaco sia stata una scelta sofferta e ponderata ma mi auguro che dopo questo breve stop di una settimana si proceda tenendo ben presente che per i ragazzi quello allo studio e alla frequenza scolastica è un diritto sacrosanto, e che si lavori insieme e con fermezza affinché dal 17 febbraio alunni e studenti abruzzesi possano tornare in classe in sicurezza”, dice ancora.

Download in PDF©