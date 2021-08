CHIUSURA TRIBUNALE SULMONA, CONSIGLIERE COMUNALE BIANCHI IN SCIOPERO DELLA FAME

SULMONA – “Comunico che all’esito dei lavori parlamentari in relazione alla sorte dell’emendamento circa il differimento della chiusura dei palazzi di Giustizia abruzzesi ed in particolare quello di Sulmona, ho deciso di revocare da ora la sospensione dello sciopero della fame sancita nel 2013 all’esito dell’accordo tra Ministero della Giustizia ed Ordine degli Avvocati di Sulmona. Per l’effetto rimarrò a disposizione astenendomi dal cibo e con la sola idratazione presso i locali di pertinenza dell’ordine degli Avvocati di Sulmona”.

Lo scrive in una nota l’avvocato e consigliere comunale di Sulmona Elisabetta Bianchi, di Fratelli d’Italia, dopo notizia dello stralcio dell’emendamento che prorogava di due anni la soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, fino al settembre 2024. Lo sciopero della fame iniziato nel 2013 durò 5 giorni.