CHOCOFESTIVAL CHIETI: LA CANTAUTRICE POP JAZZ SIMONA MOLINARI OSPITE D’ECCEZIONE PER L’EDIZIONE 2023

CHIETI – È la cantautrice pop jazz Simona Molinari l’ospite d’eccezione del Chocofestival Chieti 2023.

L’evento, giunto alla quattordicesima edizione e promosso da Confartigianato Chieti L’Aquila, si terrà dal 24 al 26 novembre, nel centro storico di Chieti, con il clou legato a Molinari sabato 25 alle ore 21, al Teatro Marrucino. I biglietti sono in vendita su CiaoTickets.

Sul palco del Marrucino, Simona Molinari si presenterà al pubblico nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica. Il concerto è un viaggio che l’artista fa prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno ecc… Tra i brani, ecco”Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” (sola me ne vò per la città), tratti dalla sua discografia, ma anche “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori, “U pisci spada” di Modugno. Un viaggio carico di emozioni e spazi di riflessione. Ad accompagnarla sul palco saranno Claudio Filippini (pianoforte), Fabio Colella (batteria), Nicola Di Camillo (basso elettrico), Egidio Marchitelli (chitarre).

Nata a Napoli, ma cresciuta a L’Aquila, dove ha anche frequentato il conservatorio, Simona Molinari ha all’attivo sei album. Vanta collaborazioni con con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi. Nel corso della sua carriera si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e in molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara al festival di Sanremo con i suoi brani “Egocentrica” e “La Felicità” e altre due volte come ospite. Ha vinto il premio Tenco 2022, con la targa “interprete”. Nel 2019 ha debuttato come attrice nel film “C’è Tempo” di Walter Veltroni, firmando alcuni brani della colonna sonora. Attualmente sta girando con uno spettacolo di Teatro Canzone su Mercedes Sosa e Maradona e sta per pubblicare un album intitolato “Hasta siempre Mercedes”.

La quattordicesima edizione del Chocofestival Chieti è promossa da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila con il contributo della Regione Abruzzo e con il patrocinio del Comune. Il centro storico di Chieti e, in particolare, corso Marrucino, per l’occasione, si trasformeranno in un’enorme pasticceria all’aperto. Previsti, come di consueto, stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, show cooking, spettacoli, attività per i più piccoli e tante altre sorprese.