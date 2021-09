“CIAO LOLLO CI MANCHERAI”, COMUNITA’ AQUILANA IN LACRIME PER LA MORTE DI LORENZO TATANANNI

L’AQUILA – La frazione aquilana di Bagno, e non solo, in lacrime per la morte di Lorenzo Tatananni, il 28 che ha perso la vita in sella alla sua moto, una Ducati acquistata solo due settimane prima, il 30 agosto scorso.

Diversi i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook da parte di amici e conoscenti.

“Di tutti gli scherzi che mi hai fatto questo è di gran lunga il più brutto”, scrivono. Oppure, “Lollo ti mando un abbraccio fin lassù. Veglia su tuo papà, tua zia i tuoi nonni e cugini…e da lassù saluta la tua mamma che ora puoi riabbracciare. Anche se qui ci mancherai tanto: ciao Lollo, buon viaggio”.

In lutto anche l’istituto tecnico che il giovane aveva frequentato prima di iniziare a lavorare come addetto nel reparto manutenzioni della Vibac a Bazzano: “La comunità scolastica dell’Iis Amedeo D’Aosta attonita, piange la tragica scomparsa dell’amatissimo Lorenzo Tatananni”, hanno detto preside, insegnanti e personale scolastico, “di cui ricorda l’animo solare e la profonda bontà: ai familiari l’abbraccio commosso di tutti”.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, è intanto indagato per per omicidio statale l’anziano guidatore della Opel Corsa con cui, lunedì pomeriggio, si è scontrata la moto in sella alla quale viaggiava il 28enne lungo la Statale 5 bis in direzione Bagno. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della municipale che riferirà al pm Guido Cocco.

Il magistrato, nel frattempo, ha disposto l’esame autoptico sul corpo del giovane.

I funerali di Tatananni saranno celebrati per venerdì alle 15 chiesa di Santa Maria di Bagno.