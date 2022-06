CIB-ARE, MANGIARE SALUTARE: PASSEGGIATA TRA STORIA E CUCINA CON CULTURAQUILA

L’AQUILA – Domenica 26 giugno alle 18.00 partendo da piazza Battaglione degli Alpini – Fontana Luminosa, a L’Aquila, prenderà il via CIB-ARE, Mangiare salutare per noi e per la nostra Terra, una nuova passeggiata in compagnia dell’associazione CulturAQuila APS che questa volta avrà come protagonisti non solo la storia aquilana ma anche la sostenibilità ambientale, il mangiare salutare, la socializzazione in movimento.

L’iniziativa, nata grazie al sostegno dei fondi 5×1000 delle Acli attraverso il Bando nazionale “Effetto Moltiplicatore 3”, dedicato alla sostenibilità, si svolgerà in diversi luoghi del centro storico e si snoderà lungo i quattro Quarti della città come momento di valorizzazione e rinnovata socializzazione per L’Aquila.

La passeggiata, aperta e gratuita, alternerà momenti di storia cittadina a momenti di conoscenza di alcuni prodotti tipici dell’Abruzzo interno, come lo zafferano, che esalteranno l’importanza dell’intera filiera agro-alimentare locale.

Ad accompagnare CulturAQuila ci sarà Slow Food L’Aquila che parlerà di un territorio, come quello aquilano, che offre eccellenze in ogni comparto del buon bere e del buon mangiare.

“Storia cittadina e sostenibilità ambientale vanno di pari passo con la tutela e la protezione del territorio, per una sua valorizzazione autentica e integrale”, commentano gli organizzatori Luisa Di Fabio e Alessandro Ciuffetelli.

“La consapevolezza e la conoscenza di ciò che abbiamo mangiato in passato e di ciò che mangiamo, di come lo cuciniamo, di dove e come lo produciamo e di dove lo acquistiamo, saranno il centro della passeggiata che attraverserà i Quarti di Santa Maria Paganica, San Pietro a Coppito, San Marciano e Santa Giusta, percorrendo i vicoli cittadini”.

Al termine della passeggiata è prevista una degustazione di prodotti tipici del territorio presidi Slow Food, a cura del Mercato Contadino aquilano.

Per info e prenotazioni 3406698639-3478798647 oppure culturaquilaaps@gmail.com