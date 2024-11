L’AQUILA – “Abbiamo visto una città che vive, è stato detto più volte che L’Aquila ha bisogno di noi, del nostro racconto della città, ma la verità è che siamo noi ad aver bisogno dell’Aquila. Siete l’esempio di una comunità che è riuscita a rialzarsi e questa grande capacità oggi si respira parlando con le persone, per le strade e i palazzi in ricostruzione”.

Così la giornalista, Costanze Reuscher, componente della Giuria del Premio dei giornalisti del “Gruppo del Gusto della Stampa Estera” – la cui cerimonia si è svolta nel pomeriggio a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale – evento clou della ricca rassegna di CibAQ- Cibi della tradizione aquilana, che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e di farle conoscere a livello internazionale, con un riconoscimento ai migliori ambasciatori del gusto italiano.

La rassegna enogastronomica è promossa dal GAL Gran Sasso Velino, organizzato dallo stesso GAL con il contributo della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, del Ministero del Turismo, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia.

Domani il programma si chiude con un tour dei luoghi caratteristici del territorio, come le Grotte di Stiffe, Peltuinum, Bominaco, Navelli, Campo Imperatore, Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio.

Alla cerimonia oggi ha preso parte la Giuria composta da Alfredo Tesio, Bernard Bedarida, Eliana Loza, Elena Postelnicu, Costanze Reuscher, oltre al presidente dell’Associazione Stampa Estera Maarten Van AAldaren.

La giuria ha premiato Marino Niola, divulgatore scientifico (categoria “Divulgatore dell’autenticità agroalimentare italiana”), Pasquale Imperato dell’azienda agricola “Sapori Vesuviani” (categoria “Produzione”)con il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P, Tenuta Vannulo (categoria “Esercizio legato all’alimentare da almeno 100 anni della stessa famiglia”), Cooperativa Altopiano di Navelli (categoria “Consorzio/cooperative a difesa dei valori agroalimentari italiani”). Il Premio speciale della Giuria all’Associazione PIZZAUT, per la passione e i ‘inclusione di giovani autistici nel mondo del lavoro.

Oltre alla partecipata cerimonia di premiazione, nel corso della quale i vincitori hanno raccontato le loro storie, l’evento è stato l’occasione per i giornalisti di raccontare il loro legame con L’Aquila, città conosciuta nella drammatica circostanza del terremoto 2009.

A tal proposito, ha raccontato il presidente della Stampa Estera Van AAldaren: “La prima volta che sono stato eletto presidente era marzo 2009, un mese dopo abbiamo assistito alla tragedia. Tutta la stampa estera era all’Aquila, dietro a quelle cifre che vedevamo scorrere c’erano molte tragedie personali. La mia intervista più breve e difficile della vita l’ho fatta all’Aquila, quando ho parlato con una signora incontrata davanti a un palazzo crollato. Mi ha indicato le macerie e mi ha detto che sotto c’era la figlia. Abbiamo conosciuto la tragedia e oggi torniamo per parlare di ricostruzione. Per fortuna questa felicissima invenzione del Premio del Gusto ci ha dato questa opportunità bellissima”.

Presenti alla cerimonia di premiazione, tra gli altri, il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il presidente del Gal Gram Sasso Velino Paolo Federico, il vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso Teramo e L’Aquila Antonella Ballone, l’assessore comunale al Turismo Ersilia Lancia.

Cento i giornalisti arrivati oggi all’Aquila che domani avranno l’opportunità di partecipare a un ricco programma di visite e attività: dai percorsi naturalistici che includono le montagne del Gran Sasso e le Grotte di Stiffe, fino alla scoperta di storie locali che intrecciano cibo, cultura e territorio.

IL PROGRAMMA DOMANI

Domenica 24 novembre 2024

Ore 8.30

Partenza di 3 Tour “alla scoperta del territorio abruzzese”

Prima tappa uguale per tutti c/o Basilica di Collemaggio, a seguire divisione per i tour sottostanti:

• Tour Grotte di Stiffe – Peltuinum – Bominaco – Navelli

• Tour Campo Imperatore – Castel del Monte – Calascio – Navelli

• Tour Barisciano – Santo Stefano di Sessanio – Calascio – Navelli

Lungo i percorsi incontri con i produttori di alcune tipicità.

Ore 13:00 Conviviale di arrivederci all’Associazione della Stampa Estera in Italia con saluti da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali.