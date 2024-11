CIBAQ: STAMPA ESTERA ALL’AQUILA, OGGI IL PREMIO DEL GUSTO. IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

L’AQUILA – Entra nel vivo “Cibaq-Cibi della tradizione aquilana”, in programma fino a domani, domenica 24 novembre, nel capoluogo regionale.

Oggi in programma, tra le altre cose, l’arrivo dei giornalisti della stampa estera in visita in città, il convegno “L’Aquila e il suo comprensorio: viaggi di gusto”, la cerimonia del Premio del Gusto 2024.

Una tre giorni ricca di eventi, con la missione di promuovere e salvaguardare i prodotti del territorio aquilano, con 100 giornalisti internazionali, invitati a scoprire le eccellenze agroalimentari, le tradizioni e il percorso di rinascita del territorio abruzzese.

La rassegna enogastronomica è promossa dal GAL Gran Sasso Velino, organizzato dallo stesso GAL con il contributo della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, del Ministero del Turismo, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia.

Evento clou di CibAQ sarà il Premio dei giornalisti del “Gruppo del Gusto della Stampa Estera”, che ogni anno si svolge in una regione diversa, e ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e di farle conoscere a livello internazionale, con un riconoscimento ai migliori ambasciatori del gusto italiano

I vincitori di questa edizione sono: Marino Niola, divulgatore scientifico (categoria “Divulgatore dell’autenticità agroalimentare italiana”), Pasquale Imperato dell’azienda agricola “Sapori Vesuviani” (categoria “Produzione”), Tenuta Vannulo (categoria “Esercizio legato all’alimentare da almeno 100 anni della stessa famiglia”), Cooperativa Altopiano di Navelli (categoria “Consorzio/cooperative a difesa dei valori agroalimentari italiani”).

Il Premio speciale della Giuria va quest’anno all’Associazione PIZZAUT, per la passione e i ‘inclusione di giovani autistici nel mondo del lavoro.

I giornalisti avranno l’opportunità di partecipare a un ricco programma di visite e attività: dai percorsi naturalistici che includono le montagne del Gran Sasso e le Grotte di Stiffe, fino alla scoperta di storie locali che intrecciano cibo, cultura e territorio. Un pranzo in loro onore sarà inoltre organizzato dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero dell’Aquila presso la sede dell’Emiciclo.

PROGRAMMA

Sabato 23 novembre 2024

Ore 11.00 Arrivo in città della Stampa Estera in Italia e visita guidata della città.

Ore 12.30 Light Lunch/ show-cooking a cura dell’Istituto Alberghiero dell’Aquila c/o il Giardino d’inverno – Sede del Consiglio Regionale

Ore 14.30 Incontro “L’Aquila e il suo comprensorio: viaggi di gusto”

Saluti di apertura e presentazione del GAL Gran Sasso Velino

Presidente del GAL Gran Sasso Velino – Paolo Federico

Interventi Regione Abruzzo

Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo – Lorenzo Sospiri

Presidente della Regione Abruzzo – Marco Marsilio

Vice Presidente della Regione Abruzzo – Emanuele Imprudente

Intervento Ministero del Turismo

Barbara Casagrande – Segretario Generale del Ministero (da confermare)

Intervento Ministero Agricoltura e sovranità alimentare

Teresa Nicolazzi – Direttore Generale Agebil

Intervento programmato

Associazione Stampa Estera in Italia – Alfredo Tesio

Coordina: Maria Rita Grieco Vice Direttrice del TG1

Conclusioni

Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Luigi D’Eramo

16.00 Fine incontro

Ore 17:30

Saluti del Sindaco della Città dell’Aquila e presentazione di “L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026”

Ore 18:00

Premio del Gusto 2024

20^ Edizione

Apertura

Alfredo Tesio – Presidente Gruppo del Gusto dell’Associazione Stampa Estera in Italia

Le categorie premiate

Consorzio/istituzione a difesa dei valori agroalimentari italiani

Ristorante storico o esercizio alimentare che, da almeno 100 anni sia della stessa famiglia

Divulgatore dell’autenticità agroalimentare italiana

Produzione enogastronomica di particolare valore o significato

Le premiazioni saranno intervallate da alcuni momenti d’intrattenimento rappresentativi del territorio.

Ore 21:00

Cena di Gala istituzionale “Saperi e Sapori” c/o ristorante Villa Giulia

Saluti delle istituzioni locali Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia e GAL Gran Sasso Velino.

Durante la cena il Dott. Scognamiglio interverrà con uno spitch su alimentazione e salute

Domenica 24 novembre 2024

Ore 8.30

Partenza di 3 Tour “alla scoperta del territorio abruzzese”

Prima tappa uguale per tutti c/o Basilica di Collemaggio, a seguire divisione per i tour sottostanti:

• Tour Grotte di Stiffe – Peltuinum – Bominaco – Navelli

• Tour Campo Imperatore – Castel del Monte – Calascio – Navelli

• Tour Barisciano – Santo Stefano di Sessanio – Calascio – Navelli

Lungo i percorsi incontri con i produttori di alcune tipicità.

Nota bene: i percorsi potranno subire variazioni in condizione della situazione climatica

Ore 13:00

Conviviale di arrivederci all’Associazione della Stampa Estera in Italia con saluti da parte dei rappresentanti delle

istituzioni locali.