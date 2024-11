CIBAQ: STAMPA ESTERA IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO, IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA

L’AQUILA – Terza e ultima giornata con “Cibaq-Cibi della tradizione aquilana”, il programma si chiude con centro giornalisti della stampa estera alla scoperta del territorio con un tour dei luoghi caratteristici, come le Grotte di Stiffe, Peltuinum, Bominaco, Navelli, Campo Imperatore, Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio.

La rassegna enogastronomica è promossa dal GAL Gran Sasso Velino, organizzato dallo stesso GAL con il contributo della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, del Ministero del Turismo, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia.

Ieri sera la cerimonia del Premio dei giornalisti del “Gruppo del Gusto della Stampa Estera”, evento clou della ricca rassegna di CibAQ, che ogni anno si svolge in una regione diversa, e ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e di farle conoscere a livello internazionale, con un riconoscimento ai migliori ambasciatori del gusto italiano.

La giuria ha premiato Marino Niola, divulgatore scientifico (categoria “Divulgatore dell’autenticità agroalimentare italiana”), Pasquale Imperato dell’azienda agricola “Sapori Vesuviani” (categoria “Produzione”)con il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P, Tenuta Vannulo (categoria “Esercizio legato all’alimentare da almeno 100 anni della stessa famiglia”), Cooperativa Altopiano di Navelli (categoria “Consorzio/cooperative a difesa dei valori agroalimentari italiani”). Il Premio speciale della Giuria all’Associazione PIZZAUT, per la passione e i ‘inclusione di giovani autistici nel mondo del lavoro.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Domenica 24 novembre 2024

Ore 8.30

Partenza di 3 Tour “alla scoperta del territorio abruzzese”

Prima tappa uguale per tutti c/o Basilica di Collemaggio, a seguire divisione per i tour sottostanti:

• Tour Grotte di Stiffe – Peltuinum – Bominaco – Navelli

• Tour Campo Imperatore – Castel del Monte – Calascio – Navelli

• Tour Barisciano – Santo Stefano di Sessanio – Calascio – Navelli

Lungo i percorsi incontri con i produttori di alcune tipicità.

Ore 13:00 Conviviale di arrivederci all’Associazione della Stampa Estera in Italia con saluti da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali.