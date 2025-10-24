CICLABILE BINARIA: AGGIUDICATA LA GARA, “A BREVE INIZIO LAVORI”

LANCIANO – “Durante la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica a marzo, eravamo stati chiari: questo progetto doveva trovare la sua espressione nel più breve tempo possibile. Questa settimana è stata aggiudicata la gara alla ditta CO.GE.PRI. S.R.L. Questa nuova infrastruttura, che ha già ricevuto primi feedback positivi, collegherà San Vito Chietino a Castel Frentano in modo sostenibile, riqualificando un tracciato oggi degradato. Se saranno rispettate le indicazioni del bando, tra un anno l’opera sarà fruibile da tutti. Sono certo che questo nuovo modello di mobilità sostenibile contribuirà a dare impulso allo sviluppo del territorio”.

Così, in una nota, Nicola Campitelli, consigliere regionale di FdI, delegato all’Urbanistica, Territorio e Paesaggio, annuncia l’avvio dei lavori del progetto ‘Binaria’, un’iniziativa che unisce il riuso di spazi storici – come l’edicola e le ex stazioni ferroviarie – con una visione di mobilità dolce e integrata.

“Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la Costa dei Trabocchi con le aree interne – spiega – valorizzando il patrimonio ambientale e architettonico abruzzese. ‘Binaria’ rappresenta un esempio concreto di architettura ambientale integrata, capace di ridurre le emissioni di CO₂, promuovere il turismo sostenibile e favorire nuove occasioni di socialità e sviluppo locale”.

“Con questo intervento – conclude Campitelli – non realizziamo soltanto un’infrastruttura ma costruiamo un modello di rigenerazione territoriale che coniuga ambiente, economia e comunità, restituendo valore e identità ai nostri luoghi”.