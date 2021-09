CICLISMO: DOMANI AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DELLA GRANFONDO CITTA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – È tutto pronto per la 5ª edizione della Granfondo Città dell’Aquila, gara ciclistica amatoriale intitolata alla memoria di Mauro Mannucci.

La partenza è prevista alle 8.30 da Viale di Collemaggio, dopo l’accoglienza del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e degli organizzatori.

La gara si snoderà in un percorso unico cittadino di 95 km e con un dislivello di 1480 metri.

È ancora possibile iscriversi alla gara e, chiunque volesse, potrà farlo fino a domani mattina, prima dell’inizio.

Si comunica inoltre che dalle ore 7.30 alle ore 14.30 è prevista la chiusura al traffico di Via Caldora e Viale di Collemaggio, mentre per il resto del percorso la chiusura al traffico locale sarà di 15 minuti a partire dal passaggio della testa della corsa. Le premiazioni sono previste all’arrivo di tutta la carovana, per le ore 12 circa.