CICLISTA SFRECCIA IN A24 NEL TRATTO TRA L’AQUILA E AVEZZANO: FERMATO E MULTATO DALLA POLSTRADA

L’AQUILA – La polizia autostradale ha fermato e multato un ciclista che si era avventurato l’altra mattina in A24 tra L’Aquila e Avezzano. Tante somo state le chiamate fatte al Nue, il numero unico, da parte di automobilisti molto allarmati e preoccupati per quella improbabile presenza. Le bici, infatti, non possono circolare nelle autostrada.

Il Nue ha girato immediatamente le telefonate alla sala operativa della Polizia Autostradale. Grazie a queste segnalazioni sono immediatamente partite diverse unità del Coa e della sottosezione. Il ciclista è stato fermato e controllato. Dopo gli accertamenti di rito tutto è tornato alla normalità prima che potesse accadere qualche incidente.

Nonostante l’infrazione sia grave in termini di rischio la sanzione per chi va in autostrada con un mezzo senza motore, come appunto una bici, non è alta. Infatti la multa è di 41 euro ma se si paga entro 5 giorni è solo di 28 euro, ovvero, paradossalmente, meno di chi entra in autostrada senza pagare il pedaggio.