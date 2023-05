CICLO IDRICO, COMUNALI, PRESENTE E FUTURO POLITICO: INTERVISTA A SARA MARCOZZI, LA DIRETTA

CHIETI – La situazione in Regione Abruzzo, l’esito delle elezioni comunali, il suo futuro politico: questi i temi al centro dell’intervista a Sara Marcozzi, avvocato di Chieti, consigliere regionale ex M5s per cui è stata per due volte candidata presidente della Regione, e che poi ha lasciato i pentastellati, seguendo la scissione, non fortunata e subito naufragata, dell’ex premier Luigi Di Maio. Marcozzi è ora nel gruppo misto.

La giunta per il regolamento del consiglio regionale ha la scorsa settimana votato favorevolmente all’istituzione della sesta commissione “Servizio idrico integrato e cambiamenti climatici”, su proposta della stessa, Marcozzi, che è stata presidente della Commissione d’inchiesta sul ciclo idrico integrato. Provocando le ire di M5s.

Il verdetto finale spetterà all’assemblea legislativa, che avrà il compito di ratificare la proposta con due votazioni successive che raccolgano il “sì” di almeno due terzi dei componenti del consiglio.

Alla commissione saranno affidate le seguenti materie: tutela delle acque, risorse idriche e difesa del suolo, governance Ersi, governance società di gestione operanti dell’Aturs, governance dei Consorzi di bonifica, acque minerali e termali, concessioni idroelettriche, invasi e acquedotti, siccità, cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi.