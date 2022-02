CICLO IDRICO, SURIANI: “FONDI PNRR FONDAMENTALI PER SISTEMA”, DIPARTIMENTO LEGA COMMISSIONA STUDIO

L’AQUILA – Messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico, infrastrutture primarie, riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche, sono questi gli ambiti principali, “d’importanza strategica per il nostro territorio”, ai quali il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destina circa 3 miliardi di euro e due bandi in uscita nei prossimi mesi.

A segnalarlo è Michele Suriani, responsabile del Dipartimento regionale infrastrutture e PNRR della Lega in Abruzzo, commentando “l’opportunità unica offerta dal Pnrr, che, in particolar modo con due bandi in procinto di pubblicazione nei prossimi mesi, può finalmente iniettare nel nostro sistema le ingenti risorse di cui ha bisogno da troppo tempo il sistema idrico regionale che negli ultimi tre anni, con il nostro vice presidente Emanuele Imprudente, ha comunque fatto grandi passi in avanti”.

Suriani annuncia che il Dipartimento “al fine di predisporre progetti mirati alle effettive esigenze dei territori, nella struttura dell’Aquila ha commissionato uno studio sulle principali criticità idriche regionali da cui, con il supporto degli enti gestori competenti in materia, sarà possibile farsi trovare pronti e partire per redigere progetti da presentare in fase di partecipazione ai bandi previsti nei prossimi mesi”.

“Due miliardi per investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e 900 milioni per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, con la loro digitalizzazione e monitoraggio. La tutela del territorio e della risorsa idrica è una delle tappe fondamentali per la rigenerazione e la sicurezza del nostro territorio”.

“I bandi sono in procinto di pubblicazione – spiega ancora Suriani – e i lavori dovranno essere ultimati entro l’estate 2026. Per questo, in particolar modo a L’Aquila e nell’entroterra, da cui provengono le principali sorgenti d’acqua a servizio dell’intera regione, dobbiamo farci trovare pronti e con le idee chiare per presentare progetti credibili in grado di attrarre i finanziamenti”, conclude.