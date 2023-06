CICLOAPPENNINA: IN ABRUZZO LA PRIMA CORSA VERDE D’ITALIA, DUE GIORNI DI EVENTI

L’AQUILA – “Due giorni di eventi e attività legati all’ambiente e ai parchi, al cicloturismo, alla scoperta dei piccoli borghi e delle eccellenze agroalimentari”.

È quanto annuncia il vicepresidente della Giunta regionale dell’Abruzzo con delega all’Ambiente e Agricoltura Emanuele Imprudente per l’appuntamento, patrocinato da Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila, con la prima pedalata mai realizzata in Italia, che si terrà all’Aquila sabato 17 e domenica 18 giugno e che lega simbolicamente i chilometri percorsi dai partecipanti alla produzione di alberi per riforestare il Paese.

“Siamo molto contenti che sia stato scelto l’Abruzzo per la Green Fondo – commenta in una nota Imprudente – e della sinergia che si è creata tra gli organizzatori, in primis il gruppo Colussi-Misura, Legambiente e ViviAppennino, che ringrazio a nome della Regione, ed i numerosi enti coinvolti”.

“Con la Cicloappennina avremo l’opportunità di centrare un duplice obiettivo: da un lato, contribuire ad un aspetto molto importante e, purtroppo tragicamente attuale, ossia la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché all’incremento della biodiversità ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Dall’altro, grazie alla scelta del comprensorio aquilano come cornice della Green fondo Misura, avremo la straordinaria occasione di promuovere il nostro splendido territorio, valorizzarne le bellezze paesaggistiche e culturali, facendo conoscere le nostre eccellenze alle centinaia di cicloamatori che percorreranno la nostra regione in bici, ed i nostri prodotti agroalimentari di qualità, tramite la partecipazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) locali che come Assessorato all’Agricoltura ci siamo premurati di rilanciare e supportare con il fine di promuovere le aree interne e rurali”.

“Per un’Italia più verde – continua Imprudente – e per un Abruzzo ancora più verde, servono radici. Per questo motivo, abbiamo colto al volo l’opportunità dataci da Misura di ricevere la donazione di alberi e sementi mettendo a disposizione il vivaio ‘Mammarella’ dell’Aquila, opportunità coincisa con il processo di riordino e riattivazione del sistema vivaistico abruzzese”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di un gruppo importante come Misura di portare per la prima volta nella nostra città una grande iniziativa come la ‘Cicloppennina’ – annuncia l’assessore del Comune dell’Aquila con delega all’Ambiente Fabrizio Taranta – Una sfida che ci ha coinvolti in un progetto legato all’ambiente e alla forestazione e che raccorda il nostro impegno come amministrazione per l’ambiente con la promozione turistica. Infatti, oltre a permettere a molti cicloamatori ed atleti di scoprire le bellezze del nostro territorio, trasformare il percorso dei partecipanti in alberi si sposa perfettamente con le politiche ambientali portate avanti dal settore Ambiente e Protezione Civile, tra le quali rivestono un aspetto preminente la valorizzazione e l’implementazione del patrimonio arboreo della nostra città anche attraverso progetti di forestazione urbana”.

“Ringrazio, tra gli altri, – conclude l’assessore Taranta – il Parco Nazionale della Maiella che ha fornito delle specie endemiche della provincia aquilana, alcune delle quali rientrano nella lista rossa nazionale delle specie a rischio, messe a dimora in un’aiuola che inaugureremo domani. Una collaborazione con l’Ente Parco che porteremo avanti anche in futuro”.

