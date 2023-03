CICLOTURISMO: BUGNO E CHIAPPUCCI TESTIMONIAL A VASTO

VASTO – Ricordi e aneddoti di una carriera strepitosa, segnata da successi che hanno infiammato le platee, conseguiti nelle grandi corse a tappe o nelle classicissime di tutta Europa, sulle grandi salite o nelle corse contro il cronometro. Ma anche le prospettive che la bici oggi può offrire alle imprese del turismo abruzzese, soprattutto perché l’imminente partenza del Giro d’Italia edizione 2023 dalla Costa dei Trabocchi offre alla nostra regione un’occasione di promozione irripetibile: a condizione che tutti i diversi attori coinvolti sappiano far tesoro di questa opportunità, lavorando ciascuno per la sua parte a migliorare il “prodotto Abruzzo”.

Sono gli ingredienti che hanno segnato oggi a Vasto (Chieti) il terzo e ultimo appuntamento di “Road to… la grande partenza!”, l’evento organizzato da CNA Turismo Abruzzo e Gal Costa dei Trabocchi, in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara.

Protagonisti dell’incontro a Palazzo d’Avalos due delle star più amate da tutte le generazioni che hanno seguito e seguono il ciclismo: Gianni Bugno e Claudio Chiappucci.

Clou dell’incontro moderato dal giornalista Oscar Buonamano, il recente libro di Bugno, edito da Baldini+Castoldi dal titolo “Per non cadere. La mia vita in equilibrio”: nel dialogo a due voci gli ex grandi rivali di un tempo hanno ricordato alcuni dei momenti più significativi della propria carriera, ma anche sottolineato il legame di stima e amicizia che ha resistito alla rivalità di un tempo.

L’evento odierno fa seguito a quello tenuto nei giorni scorsi con l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra, Davide Cassani, ora presidente dell’Azienda regionale di promozione turistica dell’Emilia-Romagna: la doppia tappa di un mini Tour che è servita a promuovere, nelle intenzioni di CNA Turismo Abruzzo e Gal Costa dei Trabocchi, l’offerta turistica collegata al mondo delle due ruote. Come? Con idee e progetti legati alla creazione di specifici pacchetti, alla dotazione di servizi alberghieri e di trasporto dedicati a un segmento del mercato turistico che sta facendo la fortuna di altri territori.

Con i due campioni, presenti in sala la vice sindaca e assessore al Turismo del Comune di Vasto, Felicia Fioravanti; il presidente del Gal Costa dei Trabocchi, Roberto Di Vincenzo; il presidente di CNA Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio; il direttore di CNA Abruzzo, Graziano Di Costanzo. Con loro, sulla ruota dei due grandi campioni, dibattito sulla possibilità di costruire specifici pacchetti turistici e percorsi dedicati: ma il tempo è poco e sullo sfondo si intravvede già la linea del traguardo.