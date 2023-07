CICLOTURISMO: GIANLUCA SANTILLI CONSULENTE REGIONE, MARSILIO FIRMA DECRETO NOMINA

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato il decreto con cui nomina consulente l’avvocato Gianluca Santilli per quanto attiene la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile, con un’attenzione particolare al tema del cicloturismo.

“Il cicloturismo in Italia e in particolare in Abruzzo sta avendo un successo di pubblico in continua crescita. Le peculiarità del nostro territorio che possono offrire percorsi in riva al mare, come in alta montagna, rappresentano un volano importante per lo sviluppo turistico”, spiega in una nota Marsilio.

“La scelta dell’avvocato Gianluca Santilli per individuare e suggerire strategie di crescita del movimento cicloturistico rappresenta la qualità e la funzionalità a livelli assoluti. Nel suo curriculum Santilli può vantare l’esperienza a capo della Procura e del Settore Amatoriale della Federciclismo. A lui si deve anche il primo libro dedicato alla bike economy”, conclude.