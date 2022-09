CICLOTURISMO: L’EROICA PER LA PRIMA VOLTA SUL GRAN SASSO

L’AQUILA – Arriva in Abruzzo, per la prima volta, la manifestazione sportiva che celebra il mondo dell’Eroica, la cicloturistica d’epoca nata a Gaiole in Chianti.

Martedì prossimo, 13 settembre alle ore 15,00, presso l’auditorium di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale dell’Abruzzo all’Aquila, il presidente Marco Marsilio, insieme all’assessore allo Sport Guido Liris, presenteranno la “Nova Eroica Gran Sasso”.

La manifestazione partirà da Castel del Monte (L’Aquila) e si dividerà in tre distinti percorsi, 40, 84 e 142 Km attraversando i comuni di Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel vecchio Calvisio e Barisciano e la Piano di campo Imperatore all’interno del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, consentendo ai partecipanti di scoprire le bellezze monumentali e naturalistiche dei nostri territori.

