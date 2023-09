CICLOTURISMO TRA I BORGHI DELL’AQUILANO: TORNA ALLA GRANDE “NOVA EROICA GRAN SASSO”

L’AQUILA – Entrata ormai di diritto nella grande famiglia degli eventi col marchio Eroica, in Abruzzo tornano le emozioni e le suggestioni di Nova Eroica Gran Sasso. Grazie alla Regione Abruzzo, ai comuni di L’Aquila, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano e agli organizzatori dell’Abruzzo Punto Bike Asd, Nova Eroica è la massima espressione di un evento dove sport e territorio non si slegano mai.

Domenica 24 settembre si può scegliere di pedalare sui seguenti percorsi che uniscono i borghi di Castel del Monte (partenza e arrivo), Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo Stefano di Sessanio e Barisciano alla piana di Campo Imperatore (Cima Pantani): 137 chilometri gravel con tratti cronometrati, 92 chilometri sia strada che gravel con tratti cronometrati, 80 chilometri gravel e 46 chilometri gravel/strada. Non mancano i ristori con prodotti rigorosamente a chilometro zero, la novità di quest’anno è l’istituzione della maglia celebrativa dell’evento.

La manifestazione ha conquistato in poco tempo non solo fama nazionale ma avrà gli occhi di gran parte del mondo rivolti sull’Abruzzo grazie ad alcuni iscritti da alcuni paesi europei (Germania, Belgio, Austria, Francia e Svizzera), dall’Africa (Sud Africa), dall’Oceania (Australia), dall’America (Stati Uniti e Canada) e per la prima volta anche dall’Asia (Iran). A differenza dell’Eroica vintage (con bici ante 1987), agli eventi marchiati Nova Eroica si partecipa con biciclette moderne (meglio se gravel) e abbigliamento moderno. Nei due eventi gravel c’è la classifica finale che viene redatta con la somma dei tempi fatti registrare in alcuni tratti del percorso. L’edizione 2023 di Nova Eroica Gran Sasso sarà ufficialmente svelata alla stampa e agli addetti ai lavori giovedì 21 settembre alle 11:00 in occasione della presentazione che avrà luogo a L’Aquila nella sede istituzionale della Regione.