CICLOTURISTICA DELLA CASTAGNA DI SANTE MARIE: CONSEGNATA PRIMA MAGLIA ALL’ ASSESSORE QUAGLIERI

SANTE MARIE – “Il cuore dell’Abruzzo è pronto a ospitare la tredicesima edizione della Cicloturistica della Castagna, in programma per il prossimo 27 ottobre a Sante Marie”.

Come si legge in una nota, in vista dell’evento, per evidenziare l’importante impatto che questo appuntamento avrà sull’intera regione, Luca Tarquini, presidente del Centro Sportivo Italiano – Comitato L’Aquila e organizzatore dell’appuntamento, ha consegnato simbolicamente insieme al sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, la prima maglia dell’evento all’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri.

La cerimonia si è tenuta questa mattina “in un clima di entusiasmo e partecipazione, durante il quale è stata sottolineata l’importanza dell’appuntamento non solo a livello sportivo ma anche turistico, come occasione per valorizzare il territorio della Marsica e dell’Abruzzo”, si legge ancora nella nota.

“Questa manifestazione non è solo una gara ciclistica”, ha evidenziato Tarquini, “ma un momento di aggregazione che celebra le nostre tradizioni e il nostro paesaggio. Ogni anno vediamo sempre più partecipanti, e siamo certi che questa tredicesima edizione sarà un successo, grazie anche al supporto delle istituzioni”.

Oltre alla gara in mountain bike sono previste per gli accompagnatori dei ciclisti e per tutti quelli che arriveranno in paese per l’appuntamento sportivo escursioni nella riserva naturale Grotte di Luppa, visite al museo del Brigantaggio e dell’Unità d’Italia e all’esposizione di radio d’epoca e passeggiate lungo la Via dei murales.

“È un onore ricevere la prima maglia di un evento così significativo per la nostra regione”, ha affermato Quaglieri, “la Cicloturistica della Castagna di Sante Marie dimostra come lo sport possa essere un volano di promozione territoriale, capace di attrarre appassionati da tutta Italia e di far conoscere le nostre eccellenze”.

“L’evento, che si terrà il 27 ottobre, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo e per tutti coloro che vogliono scoprire il cuore dell’Abruzzo, tra paesaggi mozzafiato e sapori locali”.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, secondo il quale “il binomio sport – natura è perfetto per la nostra terra che riesce a offrire un lungo tracciato da percorrere in bici adatto sia per i professionisti sia per le famiglie immerso nel bosco incontaminato. Se riusciamo ad attirare turisti, sportivi e appassionati da tutta Italia vuol dire che siamo sulla strada giusta”.

Per informazioni e iscrizioni www.endu.net. Per ulteriori dettagli, visitate la pagina Facebook o consultate il sito www.comitatocsilaquila.it o inviate una mail a laquila@csi-net.it.