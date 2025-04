CIMITERO ANIMALI ROIO: I 5 STELLE ADERISCONO ALLA MANIFESTAZIONE ANIMALISTA ALL’AQUILA DEL 19 APRILE

L’AQUILA – “Una vergogna su cui non si può tacere. La mobilitazione deve essere immediata e, per questo, chiediamo a coloro che hanno a cuore il benessere del mondo animale, di scendere in piazza e protestare per la loro tutela. È inaccettabile che, nel 2025, si debba venire a conoscenza di allevamenti lager, strutture dove il benessere animale è inesistente e le condizioni igienico sanitarie sono un miraggioAi tanti attivisti e volontari delle associazioni animaliste va riconosciuto l’enorme impegno che promuovono, spesso costretti anche a colmare le mancanze delle istituzioni. Ma, se da un lato le immagini e i video che arrivano dalla frazione aquilana di Roio suscitano sgomento, tristezza e rabbia, dall’altro lato spingono a una risposta forte da parte della società civile che non deve girare la testa e voltarsi dall’altro lato”.

Con queste parole Gianluca Castaldi, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, annuncia la presenza dei pentastellati alla manifestazione di protesta indetta dalle associazioni animaliste all’Aquila, questo sabato, 19 aprile, a partire dalle 17.00, dopo il video denuncia dell’attivista Enrico Rizzi sull’allevamento lager di Roio. Il raduno è previsto alla Fontana Luminosa da dove partirà il corteo che sfilerà per le vie del centro storico fino a Piazza Duomo.