CIMITERO DI ANIMALI A ROIO: RIZZI ANNUNCIA CORTEO ALL’AQUILA, “CHIUDERE ALLEVAMENTO DEGLI ORRORI”

L’AQUILA – “Le terribili immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi relative ad un’azienda agricola all’Aquila, hanno scosso l’opinione pubblica. Animali feriti, agonizzanti, morti, resti di carcasse. È un cimitero di animali quello che sono riuscito a documentare grazie al supporto delle associazioni animaliste locali. Un posto dove regna totalmente l’illegalità e il benessere animale non si vede neanche con un super binocolo. Chiediamo alle autorità, rimaste inerti fino ad oggi, di disporre l’immediata chiusura della struttura”.

Così, sui suoi canali sociale, l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi che annuncia un corteo per sabato 19 aprile all’Aquila, per manifestare contro l’azienda agricola di Roio al centro del dibattito in questi giorni per le condizioni in cui si trovano a vivere gli animali.

Appuntamento alla Fontana Luminosa, alle ore 17, per iniziare un corteo che terminerà in Piazza Duomo, attraversando Corso Vittorio Emanuele.

“Se quelle immagini hanno indignato anche te, scendi in piazza pure tu ed urla la tua rabbia contro chi è rimasto a guardare quello scempio, causando la morte di tantissimi animali”, è l’invito di Rizzi.