CIMITERO VASTO: LEGA, “ALTRE SEPOLTURE DAVANTI ALLE CAPPELLE, NESSUN RISPETTO PER I DEFUNTI”

VASTO – “Al cimitero di Vasto, davanti a numerose cappelle di famiglia, sono state realizzate nuove sepolture, compromettendo non solo l’accesso alle tombe originarie, ma anche il decoro di un luogo che dovrebbe essere sacro”.
A denunciarlo, in una nota, è il gruppo Lega Vasto, che esprime “indignazione per una situazione inaccettabile”.
“Ci si ritrova davanti a uno scenario che lascia amarezza: tombe davanti ad altre tombe, spazi sempre più angusti, vialetti invasi, famiglie costrette a farsi largo tra le lapidi per raggiungere i propri cari – viene spiegato – Una condizione che rappresenta una profonda mancanza di rispetto non solo verso i defunti, ma anche verso chi ogni giorno visita il cimitero per un momento di raccoglimento. Chiediamo più attenzione e più rispetto”.
“Non si può continuare a trattare il cimitero come uno spazio da riempire, senza visione, senza un piano organico, senza – ripetiamo – il minimo rispetto che ogni comunità civile deve ai propri morti. Servono regole chiare e soluzioni strutturali, non improvvisazioni che calpestano il dolore e la memoria”, conclude la Lega.
