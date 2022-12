CINEMA D’ANIMAZIONE ALL’AQUILA: BIONDI SODDISFATTO, “LA RASSEGNA HA COINVOLTO CIRCA 10MILA PERSONE”

L’AQUILA- Circa 10mila aquilani hanno vissuto e toccato da vicino l’affascinante mondo del cinema e dell’animazione”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato la sessione invernale della rassegna Cartoon’s on the bay , festival internazionale cross mediale promosso dalla Rai che si è svolto dal 1° al 3 dicembre scorsi nel capoluogo d’Abruzzo.

“Sono oltre mille gli alunni che, nelle due mattinate di proiezioni dedicati alle scuole, hanno partecipato all’iniziativa e circa mille famiglie hanno preso parte agli eventi pomeridiani organizzati presso il multisala Movieplex. Numeri molto significativi che testimoniano la grande voglia di vivere momenti ricreativi e di aggregazione nella nostra comunità. – spiega il sindaco – In occasione della prima mondiale del film ‘Sherlock Santa’ la protagonista Elva Trill, inoltre, si è intrattenuta a lungo con gli spettatori per saluti e selfie: le immagini della kermesse e della serata finale sono state postate dagli attori di fama internazionale Wiliam Baldwin e Tom Arnold, anch’essi presenti nella pellicola, e sono state ammirate in tutto il mondo. Una vetrina molto importante per la città”.

“Rivolgo i miei complimenti a quanti si sono impegnati per la riuscita della manifestazione, dalla Regione Abruzzo che l’ha sostenuta sino al direttore artistico, Roberto Genovesi, che oltre a rilanciare un settore, come quello del cinema, messo a dura prova dalla pandemia, ha coinvolto tantissimi bambini, ragazzi e studenti regalando loro emozioni che solo il grande schermo sa regalare, come testimoniato anche dai tanti apprezzamenti giunti nella pagina social dell’evento”.