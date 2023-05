CINEMA: L’AQUILANO ALESSANDRO PALMERINI VINCE SECONDO DAVID DI DONATELLO CON “LE OTTO MONTAGNE”

l’AQUILA – L’aquilano Alessandro Palmerini, tecnico del suono e fonico di presa diretta, ha vinto il suo secondo David di Donatello per ‘Le otto montagne’, produzione internazionale tratta dal romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti, ambientata tra Torino e le montagne della Valle D’Aosta che, in totale, su 14 nomination, ha ricevuto 4 riconoscimenti.

Palmerini aveva già conquistato un David nel 2013, in coppia con Remo Ugolinelli, per il “Miglior Suono in presa diretta” del film ‘Diaz’ di Daniele Vicari.

E’ figlio del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini che lo ha visto impegnato, tra gli altri, con Nanni Moretti, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, Carlo Vanzina.

“Il David di Donatello all’aquilano Alessandro Palmerini, al quale mi lega un rapporto speciale, è un riconoscimento alla sua professionalità ma è un vanto per l’Abruzzo intero”, dice il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris.

“Ho conosciuto da vicino l’impegno e gli sforzi che da anni sta portando avanti e che oggi gli hanno fatto ottenere questo successo su un palcoscenico mondiale”, aggiunge, “gli rivolgo pubblicamente, dopo averlo fatto anche di persona, le mie vivissime congratulazioni anche perché il premio evidenzia quanto la nostra terra sia ancora fucina di straordinarie professionalità che aspettano solo di essere valorizzate e trovare gli spazi che meritano”.

Così il consigliere regionale Americo Di Benedetto e il gruppo consiliare de Il Passo possibile: “Con l’ambitissima statuetta – continua Di Benedetto – l’Accademia del Cinema Italiano, nella cerimonia svoltasi ieri presso gli Studi di Cinecittà a Roma, ha premiato un nostro bravissimo concittadino e la sua brillante carriera, seppur ancora giovane e, quindi, ancora con tante altre gratificazioni e riconoscimenti davanti a sé che lo attendono. Un forte abbraccio di rallegramenti giunga anche al papà Goffredo, caro amico da sempre, a Don Federico, attivissimo e apprezzatissimo anche lui nella nostra città, e a tutta la famiglia di Alessandro, per questa importante soddisfazione!