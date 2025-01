CINEMA: MORTO A 78 ANNI DAVID LYNCH, REGISTA DI TWIN PEAKS

ROMA – È morto all’età di 78 anni il regista e sceneggiatore David Lynch.

La notizia è riportata dalla rivista Variety che cita un post Facebook della famiglia: “”C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni d’occhio la ciambella e non il buco’”.

Lynch rivelò nel 2024 che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare, e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere. Come regista ha diretto film come “Velluto blu” e “Mulholland Drive” e per la televisione la serie “Twin Peaks”.