CINGHIALI: COLDIRETTI ABRUZZO, “IMPRUDENTE SI IMPEGNA, OK A DELIBERA NELLA PROSSIMA GIUNTA”

PESCARA – La delibera sugli ungulati, lo stato di calamità conseguente agli eventi siccitosi di primavera-estate, le difficoltà legate alle domande per l’assegnazione di gasolio agricolo, oltre alla crisi generale del settore agricolo.

Questi i temi al centro dell’incontro tra i vertici di Coldiretti Abruzzo e il vice presidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, che si è tenuto questa mattina nella sede di via Catullo a Pescara, per un confronto diretto sulle problematiche relative al settore agricolo, a seguito della manifestazione del 27 giugno, quando un corteo di migliaia di agricoltori avevano sfilato a Pescara per chiedere provvedimenti sulla spinosa questione dei cinghiali. All’incontro ha partecipato anche la direttrice del Dipartimento Agricoltura Elena Sico.

“Domani mattina – annuncia in una nota il presidente di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli – verrà firmata la delibera che andrà nella prossima seduta di Giunta per recepire le nostre richieste”.

“L’impegno dell’ assessore è stato chiaro. Ci ha garantito che entro la fine di novembre avremo un provvedimento che aspettiamo da trenta anni – dice il direttore di Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo – A fine giugno in piazza c’erano migliaia di nostri soci che aspettano ancora un provvedimento concreto. L’assessore è stato chiaro e ci ha dato finalmente una data: nella prossima seduta di Giunta (presumibilmente il 26 novembre prossimo) la delibera andrà all’approvazione della Giunta. Ma se le cose dovessero andare diversamente a dicembre scenderemo di fronte alla Regione con un sit-in permanente”.