CINQUANTA ARTISTI CONTEMPORANEI ESPONGONO A NOCCIANO E A CARAMANICO TERME

NOCCIANO – Cinquanta artisti contemporanei e due suggestivi borghi della provincia pescarese, con prima tappa domani, domenica 9 giugno, nel Castello de Sterlich-Aliprandi di Nocciano nel pescarese, e la seconda nell’ex Convento delle Clarisse a Caramanico Terme (dal 24 al 30 giugno).

E’ “In Labore Fructus II”, iniziativa promossa dall’associazione culturale Pescarart&Co presieduta da Giancarlo Costanzo, con l’intento di valorizzare il lavoro e la creatività di 50 artisti del territorio. La mostra, itinerante, a Nocciano ospiterà anche un omaggio al maestro Albano Paolinelli, artista, scenografo e docente di Discipline pittoriche. “Un sentito ringraziamento va ai Comuni e alle Città di Nocciano e di Caramanico Terme e alle loro Amministrazioni che hanno accolto l’evento e ospitato i tanti operatori e soprattutto per aver concesso la disponibilità di due edifici storici di notevole bellezza e importanza” dichiara Giancarlo Costanzo, che ha curato i testi del catalogo (Editore Palladino) insieme ad Angela Ciano e Andrea Viozzi. La mostra sarà inaugurata domani, domenica 9 giugno alle 17:00, nella sala conferenze del Castello, sede del “Museo delle Arti” di Nocciano, con i saluti del sindaco e del vicesindaco, Marcello Luciano Giordano e Giovanna Speziale, e sarà poi aperta al pubblico martedì 11 giugno (10:30-13:00; 15:00-18:30) con visita guidata, il 13 giugno (15:00-18:30); sabato 15 e domenica 16 (10:30-13:00; 15:00-18:30)

Sono presenti con le loro opere gli artisti: Luciano Astolfi, Davide Biondi, Maria Luisa Castellani, Paola Celi, Alfredo Celli, Gian Mario Celli, Annalisa Cerio, Monica Chiavarini, Domenico Chiola, Lorenzo Cipolletti, Giuseppe Cipollone, Laura Conti, Paul Critchley, Benito D’Alessandro, Patrizia D’Andrea, Alfredo Di Bacco, Yuri Di Blasio, Angela Di Giovannantonio, Luciano Di Gregorio, Massimiliano Mattyo Di Mattia, Paolo Di Nozzi, Gabriella Fabbri, Annalisa Faieta, Cecilia Falasca, Marco Vinicio Fattori, Matteo Fusco, Marilù Giannantonio, Fausto Leonio, Andrea Lupoletti, Luciano Lupoletti, Andrea Malandra, Pierpaolo Mancinelli, Fabrizio Mariani, Giuliana Marinaro, Giancarlo Micaroni, Fabiola Murri, Antonio Perilli, Ottavio Perpetua, Carina Pieroni, Giorgio Piunti, Monica Pizzo, Piet Postema, Lucia Ruggieri, Lanfranco Sabatini, Silviano Scardecchia, Pio Serafini, Ernesto Massimo Sossi, Danilo Susi, Tiziano Aldo Tiberii, Francesca Toro, Unknown Artist, Loriana Valentini.