CINQUANTENNALE COPPA INTERAMNIA: OK L’INCONTRO TRA DELEGAZIONE TERAMANA E VERTICI DELLA FEDERAZIONE

TERAMO – “L’incontro a Roma con il Presidente Loria, che ringraziamo per la cortesia e la disponibilità, ha sancito e ribadito la piena collaborazione della Federazione Italiana Giuoco Handball con il Cinquantennale della Coppa Interamnia”. Lo affermano gli organizzatori dell’evento con in testa Carlo Antonetti.

“La Coppa, come ben tutti sanno” dice Antonetti,, “è uno dei più importanti tornei internazionali di pallamano maschili e femminili che si svolge in Italia e la Federazione ci ha assicurato supporto tecnico e organizzativo, oltre che vicinanza istituzionale. Dopo il Ministro allo Sport Abodi e il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, con cui andremo a costruire un percorso d’intesa con i rispettivi dicasteri, anche sul lato sportivo si vanno a consolidare i rapporti di partnership che affiancheranno a questa edizione. Si sta sempre più delineando il quadro delle realtà che a livello nazionale saranno coinvolte nel cinquantennale della Coppa Interamnia e che auspichiamo siano partecipi in tutte le più importanti iniziative, a partire da quella in cui presenteremo la cinquantesima edizione alla Città di Teramo”.

Queste, dunque, le affermazioni di Carlo Antonetti, Presidente del Comitato Organizzatore del Cinquantennale della Coppa Interamnia al margine dell’incontro a Roma con Pasquale Loria, Presidente Figh, a cui hanno partecipato Pier Luigi Montauti, Patron dell’Associazione Interamnia World Cup, Angelo Limoncelli, componente del Comitato Organizzatore, Lucia Verticelli, consigliere federale Figh e Fabrizio Quaranta, Presidente della Conferenza delle Regioni federale Figh