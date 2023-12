CINQUANTENNE AQUILANO TROVATO MORTO IN CASA: E’ GIALLO. PROCURA DISPONE L’AUTOPSIA

L’AQUILA- Un uomo di poco più di 50anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Fonte Burri nella zona del centro storico aquilano. Di lui non si avevano notizie per cui si è deciso di intervenire in tal senso ed è arrivata la tragica conferma di quello che si temeva dopo un sopralluogo. Sul posto anche il 118.

Ora è un giallo da ancora da chiarire visto che forse si tratta di un malore ma la procura della Repubblica, dopo aver ricevuto una relazione delle forze dell’ordine, ha deciso disporre l’autopsia che verrà eseguita all’obitorio del San Salvatore.