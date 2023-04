CINQUE AUTOMOBILI IN FIAMME A CORROPOLI: INDAGINI DI CARABINIERI E VIGILI SULLE CAUSE DELL’INCENDIO

TERAMO – Cinque automobili sono andate a fuoco , nel comune di Corropoli, nei pressi del Bivio per la zona industriale di Santa Scolastica. L’incendio, secondo quanto si è appreso, ha riguardato una Citroen una Lancia, una Dacia e un furgone parcheggiati davanti ad un palazzo. A causa del calore prodotto dall’incendio è rimasta danneggiata ma in modo non evidente anche una Fiat 500.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno distrutto le auto coinvolte, due delle quali alimentate a gas, evitando danni alle altre auto ferme nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Colonnella per sviluppare le indagini. Quasi certamente si tratta di un fatto di natura dolosa.