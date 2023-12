CINQUE CONCERTI IN LUOGHI SUGGESTIVI DEL TERAMANO PER LA NUOVA EDIZIONE DI “ABBAZIE CLASSICA”

TERAMO. Cinque appuntamenti, tre dei quali a ingresso libero, caratterizzano la nuova edizione di Abbazie Classica, che dal 17 al 28 dicembre 2023 offrirà un programma ricco, che farà vivere alcuni dei luoghi più affascinanti della Valle delle Abbazie, l’itinerario che unisce le cinque abbazie romaniche benedettine di San Giovanni ad Insulam, Santa Maria di Ronzano, San Salvatore a Canzano, San Clemente a Guardia Vomano e Santa Maria di Propezzano con i principali siti di interesse del patrimonio culturale, storico e architettonico teramano.

L’iniziativa, che si avvale della direzione artistica del Maestro Carlo Michini, è organizzata da Luzmek ETS, in collaborazione con Comune di Cellino Attanasio e ITACA, Agenzia per lo sviluppo locale – Valle delle Abbazie. Due imperdibili concerti verranno ospitati e sostenuti dal Comune di Cellino Attanasio, che beneficia dei contributi assegnati per il bando Servizi e Infrastrutture sociali nell’ambito del PNRR, Missione n°5 Inclusione e Coesione finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

La programmazione di Abbazie Classica 2023 offre al pubblico la possibilità di indagare il rapporto tra letteratura e musica, due linguaggi che da sempre rappresentano un sodalizio che ha dato ispirazione a innumerevoli artisti: Franz Liszt con Dante Alighieri e Francesco Petrarca, Gabriele D’Annunzio e Francesco Paolo Tosti, entrambi abruzzesi, e ancora, il poeta Ovidio nato a Sulmona, fonte di ispirazione per buona parte della musica del periodo romantico.

I concerti nel dettaglio sono 5: si inizierà nel refettorio dell’Abbazia di Propezzano a Morro d’Oro il 17 dicembre alle 17,30 con L’Italia di Liszt con il Maestro Carlo Michini il quale proporrà al pianoforte musiche di Franz Liszt (Biglietti su ciaoticket.com); il secondo appuntamento è dedicato all’inaugurazione del restauro dell’antico organo dei Fratelli D’Onofrio del 1700 circa, nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Cellino Attanasio. A suonarlo il maestro Walter D’Arcangelo, 18 dicembre alle 21 a ingresso libero.

Si proseguirà il 23 dicembre alle 17,30, sempre nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Cellino Attanasio a ingresso libero, con La romanza italiana da salotto su testi di Gabriele D’Annunzio e musiche di Francesco Paolo Tosti. Si esibirà il tenore Nunzio Fazzini con l’Orchestra da Camera di Kharkiv. Gratuito anche l’appuntamento del 27 dicembre alle 21 nel Santuario della Madonna dell’Alno a Canzano con I Musici Lotariani i quali proporranno “West Side Story – Suite per orchestra di fiati” diretti da Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni. L’ultimo appuntamento ci sarà il 28 dicembre alle 21 nella Chiesa Russicum a Villa Paris a Roseto degli Abruzzi con Triosfere, trio composto da Dario Flammini al bandoneon, Mauro De Federicis alla chitarra e Roberto Della Vecchia al contrabbasso. (Biglietti su ciaoticket.com).

“Come facciamo con Abbazie Jazz Festival – dichiara il direttore artistico Michini –anche quest’anno Abbazie Classica punta a valorizzare la regione Abruzzo e le sue eccellenze: patrimonio storico architettonico, musicisti e personaggi che hanno fatto la storia della cultura artistica abruzzese. Di particolare importanza è il lavoro di restauro e recupero dell’antico organo a canne della Chiesa di Santa Maria La Nova a Cellino Attanasio, uno strumento storico di grande pregio realizzato dai rinomati Fratelli D’Onofrio nel 1700 circa e che, ad oggi, risulta essere uno dei pochi ancora funzionanti. L’opera di recupero è stata realizzata dall’azienda Gianpiero Catelli – Organaro e Cembalaro di Atri. Ringrazio per la collaborazione le Parrocchie di Canzano e Cellino Attanasio, la Fondazione Cingoli per aver messo a disposizione la Chiesa Russicum di Villa Paris e l’Abbazia di Propezzano Vigneti e Cantina per l’apertura del refettorio, uno dei luoghi più affascinanti della nostra Regione”.

Il festival è realizzato con il contributo di Unione Europea – NextGenerationEU e realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale. Si ringraziano le parrocchie di Canzano e Cellino Attanasio. Main Sponsor: Falone Elettroforniture. È rinnovata la collaborazione con il partner culturale Fondazione Cingoli e per le degustazioni Abbazia di Propezzano vigneti e cantina.

Info biglietteria: il costo del titolo d’ingresso varia da 10 a 20 euro e sono previste le seguenti riduzioni: under 25 e over 65. È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma ciaotickets.com, nei punti vendita autorizzati www.ciaotickets.com/it/punti-vendita e un’ora prima dei concerti al botteghino.