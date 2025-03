CIPESS: 80,3 MILIONI PER RADDOPPIO AVEZZANO-SORA E RESTAURO CHIESA SANTA MARIA PAGANICA ALL’AQUILA

ROMA – “Assegnati oggi dal Cipess oltre 80 milioni di euro per due importanti investimenti in Abruzzo”.

È quanto dichiara con soddisfazione il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che ha assegnato, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, 66,3 milioni di euro al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’intervento di raddoppio della SS 690 Avezzano-Sora e 14 milioni di euro al ministero della cultura per il consolidamento e il restauro della Chiesa di Santa Maria Paganica all’Aquila.

“Con il finanziamento del raddoppio della SS 690 Avezzano-Sora, deciso oggi dal Cipess, si potrà finalmente potenziare un’arteria stradale fondamentale per lo sviluppo socioeconomico del territorio abruzzese. Il raddoppio della carreggiata – aggiunge in una nota il sottosegretario Morelli – consentirà di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza sull’asse trasversale adriatico-tirrenico e facilitare i collegamenti con le regioni limitrofe, con benefici in termini economici, ambientali e turistici”.

“Con la stessa delibera – continua Morelli – il Comitato ha finanziato il ripristino della Chiesa di Santa Maria Paganica, gravemente danneggiata dal terremoto dell’Aquila del 2009. L’intervento di consolidamento e restauro consentirà di riaprire al culto e restituire alla collettività un bene pregiato del patrimonio artistico e culturale della regione, quale simbolo di rinascita del territorio aquilano e abruzzese”.