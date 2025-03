CIPESS: D’INCECCO (LEGA), “OLTRE 80 MILIONI PER INVESTIMENTI SEGNALE DI ATTENZIONE PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella seduta di oggi pomeriggio, ha assegnato 80,3 milioni di euro per nuovi investimenti in Abruzzo, confermando ancora una volta l’attenzione del Governo nei confronti del nostro territorio”.

Così, in una nota, il coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco.

“Nel dettaglio, 66,3 milioni di euro saranno destinati al raddoppio della Strada Statale 690 Avezzano-Sora, un’infrastruttura strategica per la viabilità regionale e per il collegamento tra l’Abruzzo e le zone limitrofe. L’intervento migliorerà la sicurezza stradale, ridurrà i tempi di percorrenza e favorirà lo sviluppo economico”.

“Altri 14 milioni di euro – spiega – serviranno al restauro della Chiesa di Santa Maria Paganica di L’Aquila, uno dei simboli storici e artistici del capoluogo abruzzese, danneggiata dal sisma del 2009. Questi investimenti confermano la centralità dell’Abruzzo nelle politiche nazionali di sviluppo. Sono il segnale concreto dell’impegno del governo per l’Abruzzo”.

“Un grande ringraziamento va al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Cipess Alessandro Morelli per l’attenzione che mostra sempre per il territorio abruzzese”, conclude D’Incecco.