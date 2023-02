CIPL INDUSTRIA PROVINCIA L’AQUILA: ANCE E SINDACATI SIGLANO CONTRATTO, “MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI”

L’AQUILA – È stato siglato il rinnovo del CIPL Industria, Contratto Provinciale Integrativo del Lavoro della Provincia dell’Aquila, firmato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e ANCE L’Aquila.

Di seguito il commento unitario dei tre Segretari Generali Luigi Di Donato, Angelo Petricone e Riccardo Zelinotti.

Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL esprimono soddisfazione per i risultati conseguiti al termine di una trattativa intensa.

Il contratto porta miglioramenti significativi sia sul piano economico che normativo.

A partire dal 1 gennaio 2023 sarà erogato l’EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) per i dipendenti delle imprese edili che si attesta al 5% rispetto al precedente 3% e che si calcolerà sulla paga base in vigore dal prossimo luglio secondo gli incrementi retributivi stabiliti dal CCNL Nazionale. L’aumento medio, calcolato sul terzo livello di inquadramento è pari a 64 euro. A ciò si deve aggiungere l’incremento delle indennità di trasporto che passa da 2,16 euro giornalieri a 3,00 e l’indennità sostitutiva di mensa che passa da 0,66 centesimi orari a 1,00 euro.

In linea con il CCNL Nazionale si investe sulla formazione, più che mai necessaria in un momento di forte evoluzione dell’edilizia e delle sue specializzazioni. Si qualifica il lavoro per qualificare le imprese.

Aumenta il numero delle prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori che vanno a coprire l’intero ciclo formativo per i figli dei dipendenti delle imprese edili a partire dalla prima elementare fino all’Università.

Si rafforzano le misure sulla legalità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo il benessere e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infine, vengono definite agibilità sindacali anche per i dipendenti delle piccole imprese.

Con questo contratto i lavoratori del cantiere più grande d’Europa avranno un significativo miglioramento economico, più tutele e più prestazioni.