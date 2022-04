CIRCOLARE MINISTERO SALUTE: “NESSUN LEGAME FRA VACCINO COVID ED EPATITE BIMBI”

ROMA- “Non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti Covid-19” nei casi di epatite acuta con causa sconosciuta nei bambini.

Lo evidenzia la circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza, che analizza anche la situazione epidemiologica internazionale.

Nel Regno Unito, dove si è registrato il maggior numero di casi (108 al 21 aprile), “un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune. Sebbene le indagini di laboratorio abbiano escluso in tutti i casi un’eziologia virale di tipo A, B, C, D ed E, le autorità sanitarie del Regno Unito considerano l’ipotesi infettiva la più probabile, dato il quadro epidemiologico e le caratteristiche cliniche dei casi. Tuttavia sono state avviate, e sono tuttora in corso, anche indagini tossicologiche”.