CIRCOLO NAUTICO PESCARA: PAVONE RIELETTO PRESIDENTE INSIEME AL NUOVO DIRETTIVO

PESCARA – Alessandro Pavone resta alla guida del Circolo Nautico Pescara 2018. La riconferma, avvenuta con un applaudito voto unanime da parte dell’assemblea dei soci, arriva a chiusura di un triennio concluso con grande soddisfazione e bilancio positivo sotto tutti i fronti.

L’incontro si è svolto nella nuova sala del Cnp posta al secondo piano, sempre all’interno del porto turistico Marina di Pescara, presa in co-gestione con il Circolo Bridge insieme a due ampie terrazze. Nell’occasione i locali, che si aggiungono a quelli già in possesso del circolo, sono stati inaugurati ufficialmente e sono già pronti ad accogliere eventi di ogni tipo. Taglio del nastro alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore Patrizia Martelli, del presidente del Marina Gianni Taucci e della squadra dei giovanissimi agonisti della scuola vela che hanno fatto ingresso quest’anno, accompagnati dagli istruttori Sergio e Marco Dainese e dai familiari.

Dopo aver esposto la crescita del circolo Pavone ha presentato il nuovo direttivo: vice presidente Matteo Ricucci, consiglieri Andrea Di Nicolantonio, Andrea Venditti, Ferdinando Ciccozzi, Gaetano Nazzaro, Fabio Tortini (tesoriere), Mario Luciani e Roberto Di Nisio. Presidente onorario è Nino Venditti.

Il nuovo programma, forte dei 140 soci iscritti, si apre sempre di più verso iniziative in mare e in terra che coinvolgano il territorio abruzzese e la città di Pescara. Oltre all’obiettivo di trasmettere la passione per il mare, il Circolo punta a fortificare il rapporto con gli altri circoli nautici della IX Zona Fiv e ad incrementare l’affiliazione con la Federazione italiana vela, fondamentale per portare a Pescara manifestazioni agonistiche nazionali ed internazionali, ma anche a rinnovare il rapporto con partner e con enti locali per iniziative che si prospettano sempre più numerose.

Il presidente Pavone ha riconfermato l’attività della scuola vela adulti portata avanti con successo da “Vivi la Vela” con Riccardo Asprea alla guida ed ha annunciato la partenza di una nuova iniziativa legata all’attività subacquea allargando anche il circolo alle barche a motore e allo sport della pesca.

Grande commozione quando il presidente ha ricordato i soci scomparsi da poco come Paolo Arlini, Giovanni Cantatore, Stefano Di Clemente, Mauro Coli e Gianluca Tovaglieri alla cui moglie è stata consegnata una targa a testimonianza dell’affetto del circolo, che sempre di più si sente “famiglia