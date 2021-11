CIRCOLO PD SPOLTORE, ALESSANDRO COCCA E’ IL NUOVO COORDINATORE

SPOLTORE – Si è tenuta l’Assemblea del Circolo del PD “Antonio Gramsci” di Spoltore. All’ordine del giorno il passaggio di consegne tra il Coordinatore uscente Leandro Fedele ed il vice-coordinatore Alessandro Cocca: nel rispetto dell’accordo stipulato a seguito del precedente congresso del 22.10.2017.

L’assemblea ha ringraziato per il lavoro svolto negli ultimi anni il responsabile uscente, Leandro Fedele, ribadendo l’auspicio che lo stesso non diminuisca il suo prezioso contributo ed impegno all’interno del Partito.

Si è poi passati al dibattito, rimarcando l’importanza della presenza del partito sul territorio e il suo lavoro di raccordo con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Di Lorito.

Al dibattito hanno preso parte alcuni membri dell’Amministrazione e molti iscritti del circolo.

Al termine del dibattito si è proceduto al passaggio di consegne con il nuovo Coordinatore Alessandro Cocca, che ha rimarcato come il suo mandato sarà in stretta continuità con quello del coordinatore uscente, ed improntato ad una fattiva condivisione degli obiettivi ed orientamenti del circolo con quelli dell’amministrazione, in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.

Sempre nell’ottica della continuità non sono state apportate modifiche al Direttivo ed alla Segreteria che pertanto si intendono confermate.