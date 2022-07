CIRCOLO TENNIS L’AQUILA: DOPO DENUNCIA ABBANDONO RIAPRE CORSIA VIALE OVIDIO, RIQUALIFICATO PARCO

L’AQUILA – È stato riaperto, anche se a una sola corsia, il tratto di strada di viale Ovidio nei pressi del circolo tennis L’Aquila “Peppe Verna”, chiuso dallo scorso mese di marzo per lavori di messa in sicurezza della parete. Inoltre, è stato ripulito il parco antistante la struttura sportiva, dove è stato effettuato un intervento sul verde, spazio che era da tempo nel degrado.

La situazione di abbandono, all’interno e all’esterno, era stata denunciata da un socio del ristorante del circolo, un polmone verde che ospita la più antica istituzione tennistica abruzzese tra le più belle d’Italia: l’imprenditore Andrea Berardi con un duro intervento aveva puntato il dito contro il Consiglio direttivo del circolo che gestisce la infrastruttura sportiva di proprietà del Comune dell’Aquila e contro la stessa Amministrazione comunale, in particolare per la strada chiusa e per le condizione del verde all’esterno.

Per Berardi con l’attuale condizione l’attività di ristorazione e di intrattenimento rischia la chiusura. All’atto di accusa ha risposto il presidente del Ct “Verna”, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, il quale ha rispedito al mittente, cioè ai gestori del ristorante, i rilievi scaricando la responsabilità dello stato interno del circolo al Comune che non finanzia gli interventi di straordinaria amministrazione.

L’Amministrazione comunale, su iniziativa dei collaboratori del riconfermato sindaco, Pierluigi Biondi, di Fdi, e dello primo cittadino si sono messi in contatto con gli imprenditori della ristorazione assicurando un interessamento. Gli amministratori comunali non hanno replicato alle prese di posizione che hanno causato il divampare di una serrata polemica.