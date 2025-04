L’AQUILA – E’ l’avvocato, docente ed ex parlamentare Pierluigi Mantini il nuovo presidente del glorioso Circolo tennis Beppe Verna dell’Aquila. Prende il posto dell’uscente Roberto De Masi, che sarà vicepresidente.

Questo all’esito del voto dell’assemblea dei soci, con una partecipazione all’80% circa degli aventi diritto al voto, pari a 188 soci, con in corsa la lista unica L’Aquila Next, ma con una forte competizione interna per la conquista della presidenza, espressa poi dai soci candidati più votati che hanno costituito il consiglio direttivo.

Una nuova guida senz’altro prestigiosa, quella del 69enne Mantini, ex deputato dal 2001 al 2013 dell’Ulivo, tra i fondatori de La Margherita, oggi componente della commissione appalti dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e consigliere giuridico presso la Struttura commissariale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la ricostruzione dell’Italia centrale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nonché docente universitario di diritto pubblico e diritto ammnistrativo, autore di oltre 150 pubblicazione.

Vice presidente sarà come detto De Masi, disegnatore tecnico, in continuità con il lavoro svolto quando era presidente.

Il team direttivo sarà composto da Michele Suriani, direttore generale dell’Azienda per il diritto allo studio universitario (Adsu) dell’Aquila, nel ruolo di direttore del circolo, Daniele Pece, arbitro di tennis internazionale nazionale bronze badge, nel ruolo di direttore tecnico, Ugo Frasca, avvocato, consigliere Federazione Italiana tennis e padel, nel ruolo di team manager, Giuliana Martinelli, avvocato, confermata segretario tesoriere, Giovanna Verna, direttrice filiale Banca Bper dell’Aquila, consigliere con delega ai rapporti con le famiglie.

Il nuovo consiglio direttivo ha dunque indicato per il ruolo di presidente del collegio dei probiviri la storica socia Franca Fanti, e proporrà deleghe speciali ai soci Giovanni Bravi e Antonio D’Ercole.

Nella lettera d’intenti della lista L’Aquila Next , spiega che l’obiettivo “è realizzare il programma con l’aiuto di tutti i soci, perché siamo una famiglia, una comunità, ed è questa la nostra forza”.

“In occasione della presentazione della Coppa Davis, in questi giorni bellissimi, abbiamo con l’Assessore allo Sport Vito Colonna l’idea di una riapertura dei rapporti tra Circolo T Piscina comunale, valorizzando le opportunità e ferma l’ autonomia di ciascuno. Abbiamo anche discusso dell’ avvio dei lavori di completamento della palestra ora che al indicato le risorse finanziarie stanziate (secondo stralcio del PNC sisma). Infine è stata annunciata un’ iniziativa per il riordino, la regolarizzazione e la possibile estensione dello spazio bar-ristorante che, in futuro, vorremmo chiamare Bistrot del tennis”.

Inoltre, “sono stati anche avviati i primi contatti per il rinnovo dell’ illuminazione del campo 1, c costituisce una priorità per la prossima stagione estiva.

Sotto il profilo tecnico-agonistico vorremmo poi condividere con il nostro settore tecnico un nuovo indirizzo unitario delle attività in campo, sia agonistiche agonistiche, nonché prevedere eventuali “borse” per consentire ai giovani migliori e più promettenti un numero più intenso di allenamenti”.

“Vi sono molte altre idee che continueremo a condividere con i soci e, nello sfondo, la necessità di compiere i passi giusti per il rinnovo della concessione del Comune che scadrà nel 2030”