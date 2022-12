CIRO IMMOBILE E MOGLIE INFLUENCER IN VACANZA A ROCCARASO, PRENOTATO INTERO RESORT FINO A 2 GENNAIO

ROCCARASO – “Anche Ciro Immobile e la sua compagna Jessica Melena oggi hanno scelto Coppo dell’Orso per far divertire la famiglia. Grazie e benvenuti!”.

L’annuncio sui social è del parco Coppo dell’Orso di Roccaraso, postando le foto di Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale di calcio, e della compagna, l’influencer Jessica Melena, che hanno deciso di trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno, nel comprensorio sciistico dell’alto Sangro, prenotando fino al 2 gennaio il resort “Il Gatto Bianco”, gestito dai coniugi Roberto Donatelli e Patrizia Rainaldi, non una stanza, ma l’intero albergo, per stare tranquillo e evitare l’assalto dei fan e invitare gli amici, in particolare dalla sua città, Napoli.

Del resto Melena è abruzzese, originaria di Bucchianico, in provincia di Chieti. Per di più Immobile ha preso anche casa da circa due mesi a Roccaraso e ieri ha visitato il palaghiaccio “Bolino” e ha fatto un giro turistico della città. Immobile è legato all’Abruzzo, avendo giocato, ad inizio carriera, nel Pescara di Zdeněk Zeman.