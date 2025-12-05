CITRA VINI: NUOVA CAMPAGNA PROMOZIONALE CON TESTIMONIAL LO CHEF WILD DAVIDE NANNI

ORTONA – Lo smoking elegantissimo spicca nel contrasto con la natura incontaminata tutta intorno. Se poi a indossarlo è lo chef del bosco per eccellenza, l’effetto è ancora più marcato. Con il claim “l’eleganza di saper essere ovunque”, Davide Nanni, lo chef star sui social, è diventato ufficialmente il testimonial di Citra Vini e del suo vino di punta Caroso, il Montepulciano d’Abruzzo prodotto sin dagli albori dal primo consorzio vinicolo d’Abruzzo.

Dall’8 dicembre partirà ufficialmente una campagna social che vedrà Davide Nanni raccontare il vino iconico e tutto il progetto di rebranding dell’azienda e che sarà seguita da un secondo step video con uno spot girato con lo chef wild che entrerà anche nelle sale cinematografiche. Autodidatta, appassionato della cucina in modo viscerale, Nanni ha scelto di esprimere sé stesso e la sua cucina, partendo dalle sue radici. Il suo mondo è fatto di cucina, tradizioni e contatto con la natura.

“Caroso, 100 per cento uve Montepulciano provenienti dai vigneti più vecchi, con un’età media di circa 35 anni, collocati dai 150 ai 280 metri, affinato per 36 mesi in botti grandi e barrique, è un vino elegante, capace di adattarsi sia alla cucina autentica abruzzese, ma è anche perfetto per raccontare fuori dai confini regionali, in Italia e all’estero, un terroir unico e un vino importante, complesso e persistente”, spiega il presidente di Citra Vini, Sandro Spella. “Proprio per questa sua doppia anima abbiamo scelto come testimonial Davide Nanni, uno chef profondamente radicato nella terra d’Abruzzo, ma capace di parlare oltre, con una cucina che emoziona e un linguaggio immediato”.

Caroso è prodotto dall’azienda fin dal 1973 anno di fondazione di Citra. Già nel 1987 era entrato nelle case degli italiani, all’interno del popolarissimo programma di Canale 5, “Il Pranzo è Servito” condotto da un nome indimenticabile della televisione nazionale, Corrado. Il vino, ultrapremiato, è inserito nell’annuario dei Migliori vini italiani di Luca Maroni, Oro alla Selectionsmondialesdesvins del Canada, e Gold nel Wine Hunter Award del Merano Wine Festival.

Citra Vini, che raggruppa otto cantine della provincia di Chieti, con un totale di 6mila ettari di vigneti coltivati, un terzo delle vigne abruzzesi, e dotata di una bottaia che è tra le più grandi del centro sud Italia (da 7 mila ettolitri di vino), è stata tra le prime aziende abruzzesi ad entrare nella grande distribuzione e dieci anni dopo è salita sulle principali compagnie aeree, come vino di bordo. I suoi vini sono presenti in oltre 50 Paesi del mondo. Nei primi anni 2000, la cantina si è ammodernata con due linee d’imbottigliamento completamente automatizzate, con una capacità produttiva complessiva di 20mila bottiglie l’ora. Dietro le produzioni c’è il Wine Team, guidato da Riccardo Cotarella e composto da 3 enologi interni, più enologi e agronomi delle associate.