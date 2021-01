CITTA’ DEL VATICANO, SI CONCLUDONO OGGI LAVORI DI RIMOZIONE DEL PRESEPE DI CASTELLI

CITTÀ DEL VATICANO – Un ulteriore segnale che anche quest’anno il periodo delle feste natalizie è ormai alle spalle. Si stanno concludendo stamane in Piazza San Pietro i lavori di rimozione dell’albero di Natale, dono quest’anno della Slovenia, e del presepe, in verità piuttosto discusso, proveniente da Castelli, centro del Teramano noto per la sua produzione di ceramica.

Ormai rimosso il maestoso abete rosso o peccio (Picea abies), alto 30 metri e del peso di sette tonnellate, proveniente da Kocevje, nella Slovenia sudorientale, e portate via anche le grandi e moderne statue in ceramica del Presepe monumentale, non resta che smontare la futuristica piattaforma che ospitava l’allestimento della Natività.

Il presepe e l’albero di Natale, in una sobria cerimonia senza la partecipazione di fedeli, erano stati inaugurati l’11 dicembre scorso e sono rimasti esposti fino a domenica 10 gennaio, festa del Battesimo del Signore, con cui si è concluso il Tempo di Natale.

