CITTÀ DEMOCRATICHE E PROGRESSISTE: PEZZOPANE, “PROGETTARE FUTURO, PARTIRE DAI TERRITORI”

BOLOGNA – “L’ Assemblea nazionale delle amministratrici e degli amministratori PD che si è appena conclusa a Bologna ha funzionato ed anche bene. Torno da Bologna col sorriso. Come si dice? Stanca ma felice”.

Cosi ha dichiarato Stefania Pezzopane, consigliera comunale dell’Aquila, ex parlamentare, e componente della direzione nazionale Pd e consigliera comunale a L’Aquila che ha partecipato a Bologna all’Assemblea nazionale delle amministratrici ed amministratori del Pd.

LA NOTA

La discussione nei tavoli tematici è stata libera, concreta e molto propositiva. In particolare ho lavorato nel gruppo “Progettare i territori: aree interne, riforme e coesione territoriale” dove ho potuto raccontare le nostre esperienze anche riferite alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto e confrontarmi con altre ed altri amministratori di ogni territorio, presenti anche numerosi amministratori abruzzesi.

Ci sono città democratiche e progressiste che si sono raccontate attraverso le voci delle loro Sindache e sindaci. Altre come L’Aquila, che vogliono tornare ad esserlo.

Importante l’intervento della portavoce della Conferenza nazionale delle Democratiche Roberta Mori che ha ribadito quanto occorra lo sguardo e la parola delle donne per costruire e far vivere città democratiche e progressiste.

La nostra parola femminista ha pesato a Bologna sia nei gruppi che nell’assemblea plenaria.

Scuole, asili, Illuminazione, periferie, trasporti, servizi , sicurezza determinano e condizionano la nostra vita e la nostra libertà’.

Per questo c’è un tenace combattimento da fare nelle città, nei paesi delle nostre aree interne e svantaggiate per più equità, più servizi, più opportunità, unendo le energie delle donne e producendo politica di cambiamento della vita reale. Ci sarà a breve anche la costituzione della Rete nazionale delle amministratrici ed elette a dare più forza, a condividere le buone pratiche a sostenere le donne che amministrano spesso lasciate troppo sole.

Amministratori ed amministratrici, sindache, consigliere e consiglieri sono indispensabili al cambiamento del paese e questo nei due giorni a Bologna è stato proprio chiarissimo. La segretaria Elly Schlein che ha concluso con il suo intervento la due giorni di Bologna ed il Partito Democratico sanno bene che dissipare questa energia di cambiamento sarebbe stato un grave errore politico.