CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2022: A L’AQUILA IL PRIMO TROFEO DI DRESSAGE

L’AQUILA – Il dressage arriva all’Aquila: la nobile arte equestre e base di tutte le discipline del settore, che consiste nel presentare il cavallo in un rettangolo di gara, con il quale si eseguono dei movimenti obbligatori alle tre andature secondo una successione predeterminata, sarà infatti al centro del I Trofeo Città dell’Aquila-99 Castelli.

L’addestramento del cavallo al lavoro in piano, in francese dressage, è una disciplina sportiva che si identifica con gli albori stessi dello sviluppo della civiltà umana. Lo scopo principale del dressage è quello di rendere il cavallo gradevole da montare, quindi decontratto, rilassato, elastico, attento e ubbidiente.

L’eccellenza richiesta nel rettangolo di gara non è una prestazione ai fini delle capacità individuali, ma la dimostrazione di una perfetta sintonia fisica e psichica, tra due creature che si identificano in una cosa sola, creando quel binomio, che trova la più affascinante rappresentazione nella figura fantastica del “Centauro” nella mitologia classica.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Centro Ippico Aterno 2, dall’Asd Le Siepi Country Farm e dal C.S.A.In. Abruzzo rientra nel ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport 2022 ed è stata presentata oggi a Palazzo Fibbioni dall’assessore comunale Vito Colonna, dal presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport 2022 Francesco Bizzarri, dal presidente della manifestazione e dell’Asd Centro Ippico Aterno Francesco Splendiani e dal commissario regionale C.S.A.In. Abruzzo nonché componente del Comitato Città dello Sport Noemi Tazzi.

Il concorso, riconosciuto ed approvato dal Consiglio nazionale C.S.A.In. (Centri sportivi aziendali ed industriali), si svolgerà secondo regolamenti e norme vigenti per i concorsi di dressage nel Centro Ippico Aterno 2, in via Porta Napoli.

Il programma prevede varie categorie suddivise in base all’età ed alle capacità degli atleti, inoltre è prevista una categoria particolare, il Trofeo Open, al quale possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento nazionale per i concorsi di dressage e gimkana ed è riservato ai cavalieri esordienti e diversamente abili montati su ponies/cavalli.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9,30 di venerdì 8 luglio e terminerà con le premiazioni sabato 9 luglio alle 18,00. La premiazione della categoria Open avverrà venerdì al termine della prima giornata di gara, intorno alle 18,30.

Presidente di giuria sarà Daniela Memmo, steward Elisa Piccinini, segreteria Franca Adriani e Selenia Mascetti. Show director Rosalinda Di Marco, cerimoniale a cura di Noemi Tazzi.