CITTA’ IN SCENA, FESTIVAL DELLA RIGENERAZIONE URBANA: DOMANI EVENTO ANCE A L’AQUILA, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Un evento speciale dedicato agli interventi di rigenerazione urbana collegati al processo di ricostruzione post sisma che conclude le tappe territoriali dell’edizione 2024, prima del Festival di Roma previsto a dicembre.

Domani – martedì 15 ottobre alle ore 9.30 presso l’Auditorium Ance L’Aquila, in Via Alcide de Gasperi, 58 – arriva all’Aquila Città in scena, Festival diffuso della rigenerazione urbana, promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac e Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio di In/Arch.

Protagonisti di questa tappa saranno i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con l’obiettivo di mettere in luce quei progetti che puntano a dare nuova vita e nuove funzionalità a luoghi e quartieri interessati dal processo di ricostruzione.

L’evento è organizzato insieme al Comune dell’Aquila, Ance L’Aquila, Ance Abruzzo, Ance Lazio, Ance Marche e Ance Umbria e vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni locali, università, progettisti, imprese ed esperti.

Ad aprire la giornata, nel corso della quale sarà proiettato un videomessaggio del Commissario straordinario di Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, saranno il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente di Ance L’Aquila Gianni Frattale e il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

Saranno presenti inoltre: il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il consigliere della Regione Abruzzo con delega all’urbanistica, Nicola Campitelli, il professore di urbanistica dell’Università degli Studi dell’Aquila Donato Di Ludovico, il coordinatore della struttura sisma 2009, Mario Fiorentino, il senatore Guido Quintino Liris, il consigliere giuridico Struttura Commissariale Presidenza del Consiglio, Pierluigi Mantini, il presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente Ance Umbria, Albano Morelli, il vicepresidente Ance, Piero Petrucco, il presidente Ance Lazio, Nicolò Rebecchini, il coordinatore Ance per il sisma Centro Italia Carlo Resparambia, il presidente di Ance Abruzzo, Enrico Ricci, il professore di urbanistica dell’Università degli Studi di Camerino, Massimo Sargolini.

Grazie alla collaborazione con il Maeci anche la tappa dell’Aquila sarà arricchita con testimonianze provenienti dalla Croazia con il sindaco della Città di Petrinja, Magdalena Komes, e il segretario di Stato presso il Ministero dell’assetto territoriale, dell’edilizia e del demanio croato, Domagoj Orlić.

Le conclusioni dei lavori della tappa saranno affidate a un dialogo tra la presidente Ance, Federica Brancaccio, e il segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato.