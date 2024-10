L’AQUILA – “I territori del sisma 2009 e 2016 rappresentano un laboratorio fondamentale a livello nazionale ed oltre: non basta infatti ricostruire e riqualificare, occorre riabitare i luoghi, far tornare i residenti che c’erano e anche quelli nuovi, evitando cattedrali nel deserto, occorre creare le condizioni per attrarre imprese e attività. E da questo punto di vista la riqualificazione e rigenerazione dei territori diventano fondamentali, con l’obiettivo anche di decongestionare le città che esplodono come Milano, Roma, Napoli e Bologna nei cui centri storici, oramai, si può vivere solo con redditi elevati”.

È stata, nel suo intervento finale, la presidente nazionale dell’Associazione nazionale costruttori edili Federica Brancaccio, a condensare il senso del fitto dibattito reso possibile dalla tappa speciale di Città in scena, all’auditorium Ance L’Aquila di martedì scorso, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e della politica, insieme a docenti universitari, imprese ed esperti.

Solo una tappa dell’evento itinerante nazionale, che si concluderà con il Festival della Rigenerazione urbana che si terrà a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica dal 4 al 6 dicembre.

Focus centrale all’Aquila, andare oltre la ricostruzione, recuperando edifici che vengono restituiti alla comunità con nuove funzioni sociali, educative, culturali, e ridisegnando lo spazio pubblico, per ridare nuova vita ai borghi tipici di questi territori.

Nella tappa aquilana organizzata da Ance L’Aquila, Ance Abruzzo in partner con Ance nazionale, Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma, a fare gli onori di casa è stato il presidente provinciale dei costruttori, Gianni Frattale, che nell’aprire i lavori ha subito sottolineato che “il nostro cratere sismico è stato denominato spesso il cantiere più grande d’Europa. Per l’alta concentrazione di lavori, per la grande mole di personale e di imprese. E dal punto di vista tecnologico è stato teatro anche di grandi sperimentazioni e innovazioni. E’ accaduto però anche che l’urgenza di restituire l’abitabilità e il vincolo storico monumentale dei nostri centri hanno limitato il discorso al com’era dov’era, e c’è stato poco spazio per la rigenerazione e innovazione, per ripensare i territori in base alle nuove esigenze, proiettandole nel futuro. Ma non è mai tardi però per parlare ad esempio, di periferie e di ricucitura sociale del territorio, qualcosa già si sta facendo e i progetti presentati dalle nostre imprese mostrano un livello di innovazione tecnologica avanzatissimo. Per quanto riguarda L’Aquila, a maggior ragione fondamentale sarà la veloce approvazione del nuovo piano regolatore, per il quale finalmente è partito l’iter, tenuto conto è che è datato a 50 anni fa”.

Città in scena, da questo punto di vista ha rappresentato anche una preziosa occasione per passare in rassegna interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione realizzati o in corso di realizzazione in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, tra cui la riqualificazione di piazza Duomo, del palazzo dell’Emiciclo, dell’ex ospedale San Salvatore e delle mura urbiche a L’Aquila, e ancora la rigenerazione di spazi pubblici a Navelli, a Collegara e a Spoleto, la ricostruzione del Municipio di Cortino, il recupero funzionale del teatro romano a Teramo, il recupero dell’area dell’ex depuratore di Amatrice, la riqualificazione dell’ex mattatoio di Rieti, il restauro e la riqualificazione dell’ex monastero corpus domini a Macerata e la ricostruzione di Castelluccio di Norcia.

E ha detto a questo proposito la presidente nazionale Brancaccio: “il tema della rigenerazione è fondamentale, come anche questi progetti dimostrano, ma un tempa che viene palleggiato da decenni, e nel frattempo si sono stratificate una serie di regole, una normativa pensata negli anni Cinquanta in tutt’altro scenario, in cui ad esempio il problema del consumo del suolo non era contemplato, perché ai tempi la priorità erano le infrastrutture, il rilanciare lo sviluppo del Paese dopo la guerra. Serve dunque una decisione politica, perché non c’è nulla di più politico dell’urbanistica: va definito un quadro regolatorio nazionale che possa essere al passo con la società di oggi. Senza comunque togliere l’autonomia territoriali”.

Per il commissario sisma 2016 Guido Castelli: “La collaborazione e il costante confronto che da quasi due anni la Struttura commissariale ha con Ance oggi si arricchisce di un nuovo, importante, capitolo che si inserisce armoniosamente all’interno di quel processo di ricostruzione, riparazione e rinascita dell’Appennino centrale al quale lavoriamo senza sosta. Ricostruire innovando, utilizzare spazi dei nostri borghi in modo nuovo e rispondente alle esigenze attuali, favorire le occasioni di aggregazione, condivisione e crescita delle nostre comunità. È attraverso queste azioni, che rispondono ad una strategia sostenuta da una consolidata collaborazione istituzionale, che vogliamo dare un nuovo futuro alla Civitas Appenninica, di cui i territori dei sismi 2009 e 2016 fanno entrambi parte”.

A non nascondere le difficoltà è stato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“Il centro Italia è un territorio prevalentemente costituito da entroterra, e perlomeno per quello che concerne la regione Marche, è un territorio che purtroppo soffre da troppo tempo in modo strutturale. Il sisma nel 2016 ha accelerato il fenomeno dello spopolamento, e anche la crisi economica e sociale, la crisi di identità. Vanno fatte dunque delle profonde riflessioni – ha spiegato Acquaroli -: oggi noi siamo chiamati a dover garantire una ricostruzione post sisma il prima possibile, ma non possiamo non vedere che dopo 8 anni, le comunità che noi andremo a ricostruire saranno radicalmente diverse, si pensi infatti a quella parte di popolazione che non è rientrata, che aveva figli che magari sono andati a scuola in un’altra città, in un altro territorio, dove hanno creato nuove relazioni e dove hanno trovato lavoro. E quella che è rimasta è una comunità fortemente provata da questo tipo di esperienza, che è un’esperienza alienante rispetto a quella che era la caratteristica principale prima del sisma, cioè l’appartenere ad una comunità, ad un territorio, la condivisione di valori forti e importanti”.

E ha poi aggiunto: “Non si può pensare che un territorio possa restare competitivo se non ci sono le infrastrutture che lo collegano. Noi oggi siamo chiamati a dare una risposta in questo senso. Se parliamo di turismo e di destagionalizzazione il tema delle infrastrutture diventa fondamentale, se parliamo della capacità di attirare nuove professionalità, che decidono di trasferirsi per poter godere del paesaggio e della bellezza di questi territori, magari lavorando da remoto è fondamentale la connessione digitale. Occorre poi rendere appetibile un territorio per gli imprenditori. L’impresa è fondamentale, ma secondo me ancor di più sono i giovani, che possano trovare un buon lavoro, e opportunità di vita nell’entroterra. I giovani sono l’unica speranza che noi abbiamo per risollevare questi territorio. Se le aree interne non sono attrattive per i giovani diventa difficile poi immaginare un futuro sostenibile”.

Ad intervenire anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “non basta soltanto la ricostruzione delle case per restituire vitalità ai territori, siamo impegnati a dare concretezza alla speranza di rigenerazione dei luoghi colpiti dai terremoti, che si alimenta anche attraverso le tante attività fatte di rigenerazione sociale, culturale e ambientale. Negli anni abbiamo superato numerosi incagli – ha ricordato Marsilio – ma grazie alla dinamicità del Commissario Guido Castelli c’è stata una sensibile accelerazione nell’apertura di cantieri e nella soluzione di problemi. Anche grazie a Mario Fiorentino, l’altro capo della struttura di missione del 2009, con cui sono stato a Canistro per Palazzo Vecchiarelli, si è registrato un passo nuovo alla ricostruzione. La gente perde la speranza quando si vedono per troppo tempo macerie e ponteggi e molti hanno sostanzialmente rinunciano al diritto al contributo per la ricostruzione, ora finalmente aprono i cantieri”.

Per Enrico Ricci, presidente di Ance Abruzzo, il vero fulcro delle politiche di rigenerazione urbana sta nel partenariato pubblico-privato, per incentivare il quale occorre un incentivo di fiducia da parte della pubblica amministrazione e una parte imprenditoriale più propositiva e coraggiosa.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha evidenziato come “per la nostra città la ricostruzione post-terremoto è stata anche occasione di rigenerazione urbana e il nostro ritengo possa a tutti gli effetti rappresentare un modello, come dimostrano le metamorfosi di molti spazi pubblici o gli edifici che sono stati riconvertiti”.

“Un esempio su tutti è quello del Progetto Case – ha affermato – un insediamento essenziale per fornire risposta all’emergenza abitativa nell’immediata emergenza ma che avrebbe rappresentato un grande fardello anche dal punto di vista finanziario: anche per questo, ma non solo, abbiamo deciso di riconvertire parte di esso per ospitare il Centro nazionale del Servizio civile universale e il Centro di formazione territoriale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ottenendo così un doppio vantaggio, dare un futuro – impegnativo e oneroso – a quegli insediamenti da un lato, e lo sviluppo in città di centri di eccellenza a livello nazionale, con ripercussioni anche sotto l’aspetto economico-sociale. È importante che gli interventi di rigenerazione urbana si armonizzino con quelli della ricostruzione post sisma e il caso L’Aquila è emblematico da questo punto di vista: il rispetto della filosofia del ‘com’era e dov’era’, per certi versi imprescindibile in un contesto storico-architettonico di pregio come il nostro, non ha impedito di programmare interventi che migliorassero la qualità della vita e la vivibilità e fruibilità degli spazi”.

Ad intervenire all’evento anche il segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il consigliere della Regione Abruzzo con delega all’urbanistica, Nicola Campitelli, il professore di urbanistica dell’Università degli Studi dell’Aquila Donato Di Ludovico, il coordinatore della struttura sisma 2009, Mario Fiorentino, il senatore Guido Quintino Liris, il consigliere giuridico Struttura Commissariale Presidenza del Consiglio, Pierluigi Mantini, il presidente Ance Umbria, Albano Morelli, il vicepresidente Ance, Piero Petrucco, il presidente Ance Lazio, Nicolò Rebecchini, il coordinatore Ance per il sisma Centro Italia Carlo Resparambia, il professore di urbanistica dell’Università degli Studi di Camerino, Massimo Sargolini.

Grazie alla collaborazione con il Maeci anche la tappa dell’Aquila è stata arricchita con testimonianze provenienti dalla Croazia con il sindaco della Città di Petrinja, Magdalena Komes, e il segretario di Stato presso il Ministero dell’assetto territoriale, dell’edilizia e del demanio croato, Domagoj Orlić.