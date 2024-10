CITTA’ IN SCENA: “RIGENERAZIONE SFIDA IN RICOSTRUZIONI”, FRATTALE, “A L’AQUILA URGE NUOVO PRG”

L’AQUILA – “Il tema della rigenerazione urbana contestuale alle ricostruzioni post-sismiche, è quanto mai attuale. Ed è importante discuterne, in entrambi i crateri del 2009 e del 2016, e nel capoluogo L’Aquila, in una situazione in cui per necessità di cose ovvero l’imponente patrimonio storico architettonico, ha dovuto prevalere il ‘com’era e dov’era’, senza grandi novità urbanistiche”.

Così Gianni Frattale, presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila, tra i più importanti imprenditori aquilani e abruzzesi, patron della Edilfrair, nel presentare “Città in scena, Festival diffuso della rigenerazione urbana”, promosso da Ance nazionale, Associazione Mecenate 90, Cidac e Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio di In/Arch, che farà tappa a L’Aquila il 15 ottobre alle ore 9.30 presso l’Auditorium Ance L’Aquila, in Via Alcide de Gasperi, 58.

Un evento speciale, dedicato agli interventi di rigenerazione urbana collegati al processo di ricostruzione post sisma che conclude le tappe territoriali dell’edizione 2024, prima del Festival di Roma previsto a dicembre. Protagonisti di questa tappa saranno i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con l’obiettivo di mettere in luce quei progetti che puntano a dare nuova vita e nuove funzionalità a luoghi e quartieri interessati dal processo di ricostruzione.

L’evento è organizzato insieme al Comune dell’Aquila, Ance L’Aquila, Ance Abruzzo, Ance Lazio, Ance Marche e Ance Umbria e vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni locali, università, progettisti, imprese ed esperti.

Nel corso nel corso della giornata saranno presentati specifici progetti di riqualificazione presentati dai vari enti in tutti i due crateri sismici.

Per quanto riguarda il capoluogo, spiega ancora Frattale, “è importante arrivare finalmente all’approvazione del nuovo Piano regolatore, atteso da 50 anni, e come associazione esprimiamo soddisfazione per l’accelerazione che si sta registrando su iniziativa del Comune e del sindaco Pierluigi Biondi. Riteniamo poi estremamente positivo che a coordinare il tavolo tecnico sia stato scelto un assoluto luminare in materia, come Pierluigi Mantini. L’aggiornamento del Prg è fondamentale per pianificare la città del futuro, che come noto ha bisogno di un efficiente sistema di parcheggi, il ripensamento della viabilità e delle vocazioni commerciali ed economiche, e molto altro”.

Altro tema che sicuramente sarà affrontato nel dibattito quello dell’approvazione della legge nazionale sulla ricostruzione, attesa anch’essa da un decennio buono.

“È davvero importante un quadro normativo certo: non si può ogni volta che c’è una calamità tornare a decidere la governance, con ordinanze, decreti, criteri di assegnazione delle risorse, leggi e leggine. C’è del resto la ricostruzione 2009 a fare da modello, in 15 anni siamo stati capaci di evitare incidenti mortali e minimizzare gli infortuni, contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, e vediamo ora la fine della grande opera. Certo, la ricostruzione 2016 invece ha avuto problemi, ma ora si registra una accelerazione, e da questo punto di vista è stato importante che il commissario Guido Castelli abbia adottato lo strumento del tavolo tecnico congiunto, sia della ricostruzione 2009 che quella del 2016, che ha semplificato di molto l’iter, armonizzato le procedure, e ci sta di molto agevolando”.

CITTA’ IN SCENA: IL PROGRAMMA

Ad aprire la giornata, nel corso della quale sarà proiettato un videomessaggio del Commissario straordinario di Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, saranno il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente di Ance L’Aquila Gianni Frattale e il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

Saranno presenti inoltre il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il consigliere della Regione Abruzzo con delega all’urbanistica, Nicola Campitelli, il professore di urbanistica dell’Università degli Studi dell’Aquila Donato Di Ludovico, il coordinatore della struttura sisma 2009, Mario Fiorentino, il senatore Guido Quintino Liris, il Consigliere Giuridico Struttura Commissariale Presidenza del Consiglio, Pierluigi Mantini, il presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente Ance Umbria, Albano Morelli, il Vicepresidente Ance, Piero Petrucco, il presidente Ance Lazio, Nicolò Rebecchini, il coordinatore Ance per il sisma Centro Italia Carlo Resparambia, il presidente di Ance Abruzzo, Enrico Ricci, il professore di urbanistica dell’Università degli Studi di Camerino, Massimo Sargolini.

Grazie alla collaborazione con il Maeci anche la tappa dell’Aquila sarà arricchita contestimonianze provenienti dalla Croazia con il Sindaco della Città di Petrinja, Magdalena Komes, e il segretario di Stato presso il Ministero dell’assetto territoriale, dell’edilizia e del demanio croato, Domagoj Orlić.

Le conclusioni dei lavori della tappa saranno affidate a un dialogo tra la presidente Ance, Federica Brancaccio, e il segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato.