CITTA’ PIU’ SICURA CON NUOVO SERVIZIO DI POLIZIA: MOTO YAMAHA TRACER PER LA VOLANTE DI PESCARA

PESCARA – Da oggi, 10 maggio, è stato avviato un nuovo servizio di prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità svolto su moto Yamaha Tracer 9 con la livrea della Polizia di Stato di Pescara.

Il servizio di controllo del territorio si arricchisce di un ulteriore modalità di svolgimento con l’adozione di motociclette performanti adatte al tessuto pescarese. Il piano di controllo del territorio della Polizia di Stato è stato elaborato anche grazie ad un gruppo di lavoro voluto dal Questore Solimene per renderlo quanto più aderente alle necessità dei cittadini pescaresi, soprattutto con l’avvicendarsi della stagione estiva e con l’arrivo di flussi turistici significativi.

Le moto verranno impiegate per implementare il controllo del territorio in tutte quelle aree difficilmente percorribili con le autovetture di servizio, garantendo in tal modo interventi più rapidi ed efficaci. Le moto forniranno, inoltre, un valido contributo per la vigilanza sul litorale dove, durante la stagione estiva, aumenta sensibilmente l’esigenza di sicurezza che sarà dunque garantita attraverso la presenza di agenti motomontati negli orari più sensibili.

Il servizio verrà svolto da personale della Squadra Volante appositamente equipaggiato. Oltre a fornire un ulteriore supporto nella prevenzione e repressione dei reati, gli equipaggi in moto costituiranno un presidio di prossimità garantendo vicinanza alla gente così da aumentare la percezione della sicurezza in ambito cittadino.